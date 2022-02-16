США не будут посылать американские войска на Украину, однако продолжат поставлять стране военное оборудование, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Хотя США и не будут отправлять американские войска на Украину, мы поставляем украинским военным оборудование, чтобы они могли защитить себя. С этой же целью мы проводили обучение, давали советы и предоставляли разведывательную информацию», — заявил Байден, обсуждая ситуацию между Украиной и Россией.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию подсоответствующей публикацией Fox News.

«Этот парень не может выполнить ни одного обещания, потому что не помнит, как он их давал. Конгресс должен вмешаться и запретить ему вводить войска без их разрешения», — пишет pranqster.

«Насколько я помню, разве не президент Трамп открыл продажу оружия Украине?» — вспоминает concernedamericanvet.

Media.defense.gov Дональд Трамп

«Снимаю шляпу перед Байденом. Я не знаю никого, кроме него, кто бы так последовательно не принимал правильных решений в течение такого длительного периода времени. Если бы он просто использовал для принятия решений доску для дартса или магический шар 8, он хотя бы иногда делал правильный выбор. Вместо этого Байден побил все шансы своим невероятно последовательным выбором неправильной стратегии в каждом крупном вопросе внешней политики и внутренней безопасности на протяжении своей долгой, истощающей налогоплательщиков карьеры», — негодует dionysus979.

«Похоже, Байден очень расстроился, потому что войны, по крайней мере пока, кажется, удалось избежать. Если вопрос Украины отойдет на второй план, внутренние проблемы будут продолжать преследовать Байдена», — пишет socialismisnotgoodforusa.

«Нет, эта мысль его не преследует. Он не может вспомнить ни одного кризиса на следующий день после его наступления», — отвечает Retiredguy1115.

«Вы не можете верить тому, что он говорит. Сколько раз он говорил одно, а делал другое. Например, приказы о вакцинации. Он клялся, что не будет этого делать», — напоминает lloraine.

(сс) Maryland GovPics Вакцинация в США

«Он такой, какой он есть. СМИ никогда не называют слабым», — отвечает Power_Is_Work_Over_Time.

«Это тот самый Байден, который сказал, что ни один американец не будет брошен в Афганистане? Это тот же Байден, который сказал, что собирается победить COVID-19? Это тот же Байден, который сказал, что инфляция — временное явление и долго не продлится? Это тот же Байден, который сказал, что не будет никаких приказов на вакцины?» — спрашивает mytwocents910.

«Еще больше оборудования наших налогоплательщиков отправляется за границу? Как насчет того, чтобы Байден сначала восстановил оборудование, которое он оставил в Афганистане?» — задается вопросом khmerrougereduz.

«Как насчет того, чтобы использовать это оборудование для защиты нашей собственной границы? Можно мы сперва защитим нашу границу?» — просит texaspatriot795.

«Байден пытается строить из себя крутого, но у него не получается. Трюдо и Байден прекрасно бы поладили, оба лакеи глобальной элиты», — злится Fatcat1115.

Напомним, что Байден также заявил, что США не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем.