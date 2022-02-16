Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить 16 февраля Днём единения, что потребовало поднять во всех населённых пунктах страны национальные флаги, а в 10:00 по местному времени исполнять государственный гимн, спровоцировало интернет-сообщество на обсуждение. Граждане выразили своё отношение к этому 16 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Это уже агония», — считает Лидия Р.

Многие пользователи были явно не готовы услышать от украинского президента подобную инициативу, которая ставит под сомнение его психическое здоровье.

«Я когда первый раз это услышала, думала, прикол. Оказалось, правда! Зеля реально такое выдал! Други мои, это уже не истерика. И не паника. Это что-то из тяжёлой и глубокой психиатрии», — убеждена Катюша Р.

Официальное интернет-представительство президента Украины Поднятие флага Украины по случаю Дня единения

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский чувствует себя как уж на сковородке, потому что не знает, как спасти своё положение.

«Просто Зеленский вдруг понял, что его разводят, а Россия никогда и не собиралась нападать на Украину. Вот он и выдумал фокус с тем, как перевести внимание украинцев с темы войны. Иначе как объяснить тот факт, что решение назначить этот праздник на такую дату возникло за пару дней до так и не осуществлённого «вторжения» российских войск?» — пишет Николай С.

Часть людей полагает, что президент Украины впал в неадекватное состояние и начал пользоваться методами, которыми отметился его предшественник — Пётр Порошенко.

«Можно просто было бы выступить перед украинцами и сказать: «Ну вот видите же — нет никакого нападения!» Но нет, Зеленский пребывает в изменённом состоянии разума. Он вдруг стал подражать Порошенко, думая, наверно, что такие сектантские методы по сплачиванию народа якобы помогут ему удержаться в президентском кресле», — подозревает Ринат Н.

Официальное интернет-представительство президента Украины Пётр Порошенко

Ряд пользователей указывает на то, что Украина при Зеленском превратилась в самую худшую версию Советского Союза, которую даже самые ярые антисоветчики не могли себе представить.

«И эти люди называют Советский Союз совком и всячески ненавидят всё, что с ним связано. В СССР бы любой чиновник при таком распоряжении лишь бы пальцем у виска покрутил и не стал бы заниматься этой ахинеей. Если посмотреть видео с тем, как они этот гимн несчастный исполняли, то это больше походит на похороны Украины, нежели на День единения Украины», — заметил Валентин И.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленский врал о том, кем он на самом деле является, а является он жалким диктатором, пытающимся затуманить сознание своему народу, лишь бы удержаться во власти.

«Когда Зеленский шёл к власти, он убеждал всех в том, что он якобы либертарианец, что он якобы прогрессивный проевропейский политик. Теперь, глядя на всё происходящее на Украине, невольно ловишь себя на мысли, что украинский президент пытается построить новую Северную Корею. Сколько там непровластных СМИ на Украине осталось? Ещё есть или все уже запретили, и поклоняться следует только одному вождю Зеле?» — интересуется Андрей Б.

Нашлись и те, кто считают невозможным никакое единение Украины, пока ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.

«Объединение?! Кого с кем?! Пусть господин президент начнёт объединяться с народом первым, без деления на «правильных» и «неправильных» граждан Украины. Свой объединительный диалог пускай начнёт с Донбасса, завтра утром приедет в станицу Луганскую, перейдёт через мост и личным примером покажет, что Украина единая», — призывает Владислав К.

Напомним, 14 февраля на сайте президента Украины появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения «с целью усиления консолидации украинского общества» в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления. В этот день во всех населённых пунктах страны были подняты национальные флаги, а в 10:00 по местному времени исполнялся гимн Украины.