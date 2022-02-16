Сообщение Минобороны РФ о том, что глава ведомства Сергей Шойгу встретился с сирийским лидером Башаром Асадом и обсудил с ним «различные вопросы военно-технического сотрудничества», а также гуманитарного содействия «в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

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»Господи, да о чём думает Шойгу? Как он на Украину напасть успеет? Он вдруг в Сирию поехал, но Байден же ждёт! Не поймёшь этих русских», — шутит Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что приезд министра обороны России в мирную Сирию означает, что помощь российских военных в борьбе сирийцев с международными террористами оказалась не напрасной.

«Российская армия в Сирии — залог стабильности региона и безопасности для всех других стран. Благодаря помощи Шойгу сирийцы смогли выбить со своей территории террористов, которые намеревались зажечь весь Ближний Восток, Среднюю Азию и ударить по России», — уверена Ульяна В.

Официальное интернет-представительство президента России Российские военные в Сирии

Некоторые комментаторы считают, что помимо спасения народа Сирии от захвата страны террористами, российские военные также помогли действующему сирийскому президенту удержаться во власти.

«Спасли власть диктатора? Ну да, конечно, великое достижение!» — поделился своим мнением Александр В.

«Сколько Асад уже у власти в Сирии? Не пора бы ему уже наладить демократический процесс в стране? Или удобно на штыках сидеть?» — задаётся вопросом Николай Р.

Официальное интернет-представительство президента России Башар Асад

Часть людей полагает, что российский министр обороны не стал бы жать руку тем политическим деятелям, которые проявили слабость и предательство по отношению к собственному народу.

«Асад, в отличие от других лидеров арабских стран, в трудный час пределы своей Родины не покинул, а продолжал командовать вооружёнными силами, борющимися с террористами. Разве не заслуживает такой человек, чтобы российская армия посодействовала в устранении боевиков, угрожающих всему остальному миру? Асад на деле доказал, что он стоит на позиции добра. Поэтому Россия ему помогла», — отмечает Кирилл К.

Ряд пользователей указывает на то, что противники Асада должны понимать, что альтернативой ему являются террористы, которые намереваются впоследствии напасть на Российскую Федерацию.

«Шойгу будет жать руку всем тем, кто по-настоящему борется с международным терроризмом. Если вам это не нравится, то задумайтесь, с кем вы становитесь по одну сторону баррикад», — пишет Геннадий Р.

Отдельные комментаторы удивляются тому, как западные политики и средства массовой информации на голубом глазу утверждали, что Россия обязательно нападёт на Украину 15 или 16 февраля. После того как весь мир убедился в том, что министр обороны России уехал по делам в Сирию, а на границе с Украиной нет никаких сотен тысяч российских военных, все эти лжецы должны потерять доверие людей, считают граждане.

«Я что-то не понял: все западные СМИ, украинские каналы, утюги, тостеры и т.д. вопят о войне с Россией, которая уже должна была начаться, а тут Сирия. Русские танки из Сирии поедут в Киев или как? Не мог же Байден на весь мир соврать о планах России по вторжению на Украину!» — написал Андрей Л.

Напомним, 15 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу по поручению президент России Владимира Путина отправился в Дамаск, где встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Отмечается, что на встрече были подняты «различные вопросы военно-технического сотрудничества» и гуманитарного содействия «в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов».