Во время трансляции агентства Reuters на «майдане Незалежности» в Киеве прозвучал гимн Советского Союза. Видеозапись была выложена 16 февраля на YouTube-канале агентства.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

Читайте также: В Киеве на «майдане Незалежности» прозвучал гимн Советского Союза

Инцидент обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка», а также в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие участники обсуждения оценили произошедшее с юмором, также выразив сожаление о развале СССР.

«Та вторжение уже произошло и все разошлись по домам, слышите, гимн играет?» — иронизирует Alex Pro.

«Уже гимн Советского Союза врубили, Путин пришел», — также шутит Валерий.

«Ничегошеньки вы не понимаете, эторепетиция дня единства», — не без сарказма добавил Антон М.

«Готовятся встречать, надеюсь, памятники Ленину успеют вернуть на место», — написал Валерий также не без юмора.

«СБУ на вас нет», — пошутила Алена.

«Тогдазавтра вместо вышиванок пионерский галстук нужно повязать?» — с юмором поинтересовалась Irina.

«5 лет ещё пришьют за пропаганду», — выразил опасения Mr. Doctor.

«В интересные времена живем», — задумался Дмитрий.

«Сейчас СБУшники начнут людей кошмарить», — опасается Ольга Г.

Ssu.gov.ua СБУ

«Красиво поют! А главное — правильно!» — написал Андрей М.

«Блин, а весело с этим нападением, прости Господи. Когда там следующая дата? Мне понравилось», — иронизирует Irina.

«Я ж говорил, что кастрюлеголовые при кипише будут петь гимн РФ и достанут [партийные] билеты КПСС», — отметил hop.

«Шо, уже? Власть опять меняется? Где-то будённовка со звездой была, треба (нужно — О. П.) срочно найти!» — пошутил Evgeniy.

«А ты опять сегодня не пришел…

А Sun так ждал, надеялся и верил…

И даже Байден был немножко зол…

И НАТО наглухо заколотила двери…» — отреагировал в стихотворной форме Evgeniy S.

«Гимн СССР — это круто», — написала Татьяна.

«Прекрасный гимн!» — добавил Sasha.

«Отчаянные люди, отчаянные!» — написал NF.

«Ого. Единство братских народов», — добавил Денис Е.

«Ну, неправильно. Гимн УССР надо было», — считает Светлана К.

«Союз нерушимый республик свободных… уже звучит как сказка», — отметил Vitaliy Толикович.

«Отличный гимн, жизнеутверждающий, сплачивающий, добрый», — отреагировал Prosto Prohoshiy.

«Мне понравилось! Мощно, жаль, что так тихо», — пишет Ld.

«В Киеве люди с юмором. Врубили гимн СССР, чтобы было слышно на трансляции с майдана», — отметил украинский журналист и публицист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

Социалистическая Украина

«А как еще Путина встречать? Только гимном, чтоб все подпевать могли, его ж все помнят», — иронизирует Mari.

«Ща их там быстро припакуют и по сроку впаяют. Это вам не в ссовской форме зиги кидать», — отреагировал Dmitriy.

«Сейчас ещё и флаг УССР достанут как ни в чём не бывало. Вжух — и будто не было 30 лет», — написала Irina.

«Прикольно, но опасно, учитывая, что за советскую символику можно в срок получить», — пишет Vlad E.

«Рада за своих, есть ещё нормальные, даже в «логове», — отреагировала Elena K.

«Гимн самой нормальной страны, которую бездарно про*рали», — подытожил Roman.

Читайте также: Украинцы: «Сколько караваев зачерствеет!» — войска РФ возвращаются с учений