15 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения.

Оксана Переможенко, , 12:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения. В своём обращении к согражданам 14 февраля политик заявил, что подписал соответствующий указ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал украинский лидер.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко «Панченко» (а также на странице журналистки в социальной сети Facebook). Также новость обсудили в телеграм-канале «Первый независимый» и на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook.

«Ну сумасшедшие, ей Богу», — отреагировал Денис.

«Бред какой-то, выходной тогда давай и делай государственным праздником», — пишет Dober.

«Опять предлагает шаманские обряды? Покрасить мусорки в цвета флага, пронести по улицам патриотическую символику и позаниматься гимнопением? Чтобы отогнать «дух Путина» и испугать врагов своей страшной рожей? Ну это примерно то, чем всегда занимаются дикари уже несколько тысячелетий. Жаль только, что ещё 30 лет назад мы не были дикарями», — отметил King.

«Похоже [на] кадры из «Титаника»… Там была музыка перед гибелью, а здесь — гимн», — не без сарказма добавила Irina I.

«Интересно, ну вот скажут в СМИ, [что] следующее нападение на 8 марта, он его тоже обозначит праздником или уберёт Женский день», — недоумевает Evgeni.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«16 февраля в 10:00 всем стоять по стойке смирно», — иронизирует S. V.

«Как говорится, другого единства у меня для вас нет», — написал Vladimir.

«Какое единение? Если продолжил дело Порошенко — делить граждан Украины на правильных и неправильных?!» — задалась вопросом Ирина Г.

«Так дата нападения постоянно меняется. Придется сделать День единения плавающей датой», — шутит Денис Я.

«Какое может быть единение с нацикам???» — недоумевает Виктор.

«Насколько глупый человек, — приказом народ объединить. Умора», — отметил Андрей К.

«В смысле единения? Россия с Украиной едины? Ну так давно пора!» — призвала Беата.

«Теперь такие «праздники» можно каждый день назначать», — пишет Сергій Л.

«Я, как… филолог не могу понять, чем День соборности будет принципиально отличаться от Дня единения (единства)?» — недоумевает Валентина Ш.

«День единения против агрессии, которую сама власть опровергала. Эпично», — смеется Николай Т.

«Нет никакой «российской агрессии», есть обычная гражданская война на Украине», — подчеркнул Александр З.

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«Надо б сварить самый большой котелок борща, для закрепления эффекта», — пошутила Jana M.

«Этот бред когда-нибудь закончится?» — задалась вопросом Rimma E.

«Народ един в одном вопросе: когда эта… [ерунда] закончится?» — подытожил Александр П.

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