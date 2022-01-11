Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила об отмене приказа о ношении масок во многих общественных местах, включая бары, рестораны и школы. Однако приказ об обязательном ношении масок продолжит действовать для школьников. Приказ города о ношении масок в общественных местах истекает 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Спасибо мэру за ничегонеделание. Это бессмысленно», — пишет ranger231674.

The American Federation of Government Employees Мюриел Баузер

«Мы не носили масок при кори, ветрянке, свинке, гриппе и при «Омикроне» должны? Наука показывает, что дети не уязвимы, а маски работают минимально, особенно когда вы общаетесь с другими людьми каждый день. Одно исследование показало, что эффективность масок, которые носит большинство из нас, составляет около 11%», — рассказывает proudvetami.

«Полиомиелит тоже был намного хуже. Из всех заразных болезней за всю историю человечества эта почему-то настолько опасна для жизни, что мы должны заставлять наших детей носить маски в течение двух лет и более и вводить неэффективную вакцину!» — негодует aa606.

«Останавливают ли маски обычную простуду? Хотя последствия гриппа различны, он ежегодно оказывает существенное воздействие на здоровье людей в Соединенных Штатах. По оценкам CDC, в период с 2010 по 2020 год грипп ежегодно приводил к 9 млн — 41 млн заболеваний, 140 000 — 710 000 госпитализаций и 12 000 — 52 000 смертей», — напоминает nypostor.

Tim Dennell Масочный режим

«У нас есть два года эмпирических данных по нескольким штаммам — дети не подвергаются риску. Люди до 18 лет не подвержены риску. Для людей 18−30 лет — риск очень минимальный. Для людей 30−40 — риск низкий и зависит от факторов», — отмечает hadenuf794.

«Сегодняшние лидеры не используют данные, они используют тактику запугивания», — отвечает rgigs66.

«ПОЧЕМУ от масок отказываются везде, кроме школ?! Дети — наименее подверженная риску группа населения. Родители, которые продолжают позволять этому происходить с их детьми, так же виновны, как и те, кто устанавливает эти требования», — категоричен twalters1214.

«Потому что контроль над обществом зарождается в школах», — отвечает epluribisunum.

«Взрослые начинают бунтовать. Но дети — правительство надеется все еще контролировать детей», — указывает bigfootakadarryl.

«Хорошо — поправьте меня, если я ошибаюсь — учителя должны быть одними из самых высокообразованных среди нашего населения. Почему они это допускают?» — спрашивает more1776.

«Я думаю, что школьный вопрос больше связан с профсоюзом учителей и меньше с наукой. Они легко жертвуют психическим благополучием и образовательным прогрессом наших детей ради своего удобства», — подозревает sixwheeler.

«Профсоюзы учителей все еще очень сильны — видимо они влияют на решения мэра», — отмечает chiefbrodyjaws.

«Ни одной организации, финансируемой за счет налогоплательщиков, никогда не должно быть позволено объединяться в профсоюзы. Это чревато мошенничеством и равносильно изнасилованию налогоплательщика», — отвечает baileymoad.

Ранее профсоюз учителей Чикаго с помощью машин перекрыл движение на дороге вокруг мэрии в знак протеста против того, что школьный округ закрывает преподавателям доступ к онлайн-платформам, с помощью которых можно преподавать дистанционно. Митинг прошел на фоне продолжающегося противостояния между профсоюзом (CTU) и мэром Чикаго Лори Лайтфут из-за протоколов по борьбе с COVID-19.