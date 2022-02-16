Россия якобы вторгнется на Украину 16 февраля в 03:00 по московскому времени. Об этом 15 февраля сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на разведданные, полученные из Соединенных Штатов Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

По информации американской разведки, «наиболее вероятным временем для приказа Путина» будет 3 часа ночи (1 час ночи по Гринвичу), сообщает издание.

Сначала, как считает разведка США, военные и правительственные центры управления и контроля Киева якобы подвергнутся удару с воздуха, а затем танки ВС РФ перейдут границу.

The U.S. Army Военные США

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Сообщение The Sun обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также в телеграм-каналах VESTI и «Новое издание».

«Я переверну лист календаря, а там снова 15 февраля!!! Хит года!!! Олд скул из Англии!» — иронизирует Владимир С.

«Пора Байдену разработать зимнее и летнее «расписание электричек» (дат начала агрессии)», — отреагировал D 12.

«Сейчас приготовлю боевой попкорн и буду агрессивно смотреть», — шутит Сергей В.

«Главное, чтобы Запад сам себя не напугал, поверив в эту ими же раздутую бадягу…» — пишет Josef Dovid.

«Это получается, что депутатам Рады, свалившим за границу, и смысла нет возвращаться. Опасно!» — отреагировал Олег Т.

«Британцы молодцы, выдали на-гора около 100 дат нападения. Мы люди разные, разные вкусы и предпочтения. Можно выбрать любую дату согласно своим пожеланиям. В маркетинге они силачи, думают о людях», — пошутил Александр Л.

«Ростов едут «оккупировать», — смеется Николай П.

«По распорядку дня псковских десантников они займут Киев как раз после обеда и перед концертом Газманова. Потом будет салют и отбой», — не без сарказма добавил Sergey G.

«Теряюсь в выборе, что смотреть: Олимпиаду или вторжение?» — также не без юмора отреагировала Алена.

«Это что теперь, как в Новый год? Не спать?» — недоумевает АБ.

«На Украине нету идиотов защищать землю, которая продана, а также имущество олигархов. Мы все уедем за границу себе на старость деньги зарабатывать», — отметил один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Бедняги, спят и видят, как бы втянуть нас в войну друг с другом», — отреагировал Oleg.

«Война, на которую Россия так и не пришла», — смеется один из комментирующих.

«Россия не вторглась, так… [американцы] теперь провокацию мутят?» — задался вопросом egoriann.

«А если не вторгнется, то МИ-6 устроит провокацию от лица России?» — поинтересовалась Лара.

«В 23:00 можно начинать провожать старый год, старую власть!» — пишет НТС.

«Фух, наконец-то определенность наступает! Теперь хоть понятно, как день планировать», — пошутил Dum Mitru.

«Зеленскому уже нужно самим на себя напасть, чтоб хоть как-то оправдать весь этот бред», — ионизирует LV.

«В Британии тоже, что ли, психушки позакрывали?» — недоумевает Валерий.

«Путину сообщение перешлите, он интересовался точным временем начала войны», — не без иронии подытожил Максим К.

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