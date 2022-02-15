Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он ждёт от Москвы сигнала о деэскалации на Украине, иначе «дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьёзные последствия для России», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

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«Тетя Меркель была более сдержана. Помнила берлинскую стену и советские танки», — считает Александр Б.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Многие пользователи оказались крайне удивлены услышать подобные угрозы от новоизбранного канцлера Германии. Граждане уверены, что перед встречей с российским лидером стоило бы вести себя поскромнее.

«А зачем тогда к нам едешь, в Россию? Плевали мы на то, что ты пригрозил. А то мы тебе так пригрозим, что будешь бежать дальше Берлина, в гости к сонному Джо», — пишет Марина Б.

«После этих слов пусть летит обратно в Берлин или туда, где ему платят, в Вашингтон. Ишь ты, какой наглый! Надо прекращать с этими хамами вести разговор. Калиточку прикрыть и больше газ на ту сторону не отправлять», — поделился своим мнением Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что свою работу на посту канцлера Германии Шольц начал явно не с той формы общения, с которой следует обращаться к России. Граждане уверены, что если всё продолжится в том же духе, то вскоре на российско-германских отношениях можно будет ставить крест.

«Немец, видимо, попутал немного. Забыл немного историю и своё в ней положение. Если хочет досидеть до конца своего срока, пускай лучше рот свой вонючий не открывает, иначе Россия… нет, не войной пойдёт. Просто все взаимоотношения и связи оборвёт. Останетесь вы тогда один на один со своей любимой Америкой, которая будет вас иметь с утра и до ночи. А ведь Сталин ещё хотел сделать Германию вновь великой. Напрасные труды», — указывает Владимир К,

«Много вас, таких ждунов было, каждые сто лет регулярно дожидались. Думаю, и в этот раз дождётесь», — предупреждает Дмитрий А.

Часть людей полагает, что Шольцу следовало бы больше уделять внимание украинскому руководству, которое год за годом откладывает решение о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Вновь избранный канцлер заботился бы лучше, чтобы Украина выполняла Минские соглашения. Москва всё ещё ждёт исполнения этих требований», — напомнила Valentina R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

Ряд пользователей указывает на то, что с уходом Меркель немецкая администрация окончательно сдала все интересы своего государства в угоду Соединённым Штатам Америки. Граждане уверены, что сам Шольц всё прекрасно понимает и не стал бы делать такие хамские заявления, но этого от него требуют в Вашингтоне.

«На самом деле они уже достали жути нагонять. У горцев есть пословица: «Осёл ушами трясёт, чтобы волка напугать». Не думаю, что он хочет так говорить. Просто надо лизнуть в одно место Соединённые Штаты, вот и работает парень самоотверженно», — отмечает Магомедин М.

Напомним, 14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, направляясь с визитом на Украину, что ждёт от Москвы сигнала о деэскалации, иначе «дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьёзные последствия для России».