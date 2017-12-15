Президент России Владимир Путин 15 февраля принимает в Кремле канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта, сообщает сайт Кремля.

Напомним, напряжение в отношениях России с зарубежными партнёрами началось несколько месяцев назад, когда на Западе сочинили и стали активно тиражировать легенду о планируемом «вторжении» России на Украину и стягивании войск к её границам. Страницы многих зарубежных СМИ пестрят крикливыми заголовками о том, что российское наступление может начаться в любой момент.

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