15 Февраля
 
14:38

Канцлер ФРГ отказался от российского ПЦР-теста, но на переговорах сидит к Путину ближе, чем Лавров и Шойгу.

14:35

Путин: Россия — надежный поставщик энергоресурсов в Европу

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ в Москве.

14:25

Рар: Шольц предложит России новые подходы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заинтересован в нормализации отношений между Москвой и Берлином. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

14:15

Канцлер Германии Олаф Шольц. president.gov.ua.

14:11

Рар: Шольц не хочет уезжать из Москвы с пустыми руками

Во время своего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц хотел бы добиться прогресса в российско-германских отношениях. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

14:09

Путин напомнил Шольцу о роли России в снабжении Германии энергоресурсами

У России и Германии сложились давние и надёжные отношения на рынке энергоресурсов. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

14:08

Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что переговоры Путина и Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, пишет агентство ТАСС.

14:08

Впрочем, между лидерами двух стран будет безопасное расстояние. Больше, чем принято, однако это никак не скажется ни на характере, ни на продолжительности и содержании переговоров — Песков.

14:07

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным, потому что у немецкой стороны есть свои протоколы и предпочтения. Россия относится к ним с уважением и пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14:02

В центре внимания на переговорах между Путиным и Шольцем будет Украина

Большую часть дискуссии лидеры Германии и России посвятят украинскому вопросу. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

13:59

Путин оценил развитие торговли между Россией и Германией

В 2021 году товарооборот между Россией и Германией быстро рос. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

13:56

Путин: значительная часть переговоров с Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.

13:55

Владимир Путин проводит переговоры, трансляция прекратилась.

13:55

В Госдуме объяснили решение срочно призвать Путина признать ЛНР и ДНР

Приняв постановление в редакции, предложенной депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, Госдума сделала Украине последнее предупреждение, а не предпоследнее, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

13:55

Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи и они дальше развиваются — Шольц.

13:54

Путин говорит, что ему бы хотелось услышать оценки канцлера о том, что происходит в мире.

13:54

Путин сказал, что очень рад видеть Шольца.

13:53

Путин намерен говорить и о ситуации в Европе, с точки зрения безопасности.

13:53

Мы допустили немецких партнёров к добычным активам, решение беспрецедентное — Путин.

13:52

Россия является очень надёжным поставщиком энергоресурсов — уже очень давно, десятилетия — Путин.