Канцлер ФРГ отказался от российского ПЦР-теста, но на переговорах сидит к Путину ближе, чем Лавров и Шойгу.
Путин: Россия — надежный поставщик энергоресурсов в Европу
Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в европейские страны, заявил 15 февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ в Москве.
Рар: Шольц предложит России новые подходы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заинтересован в нормализации отношений между Москвой и Берлином. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Рар: Шольц не хочет уезжать из Москвы с пустыми руками
Во время своего визита в Москву канцлер ФРГ Олаф Шольц хотел бы добиться прогресса в российско-германских отношениях. Об этом 15 февраля заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Путин напомнил Шольцу о роли России в снабжении Германии энергоресурсами
У России и Германии сложились давние и надёжные отношения на рынке энергоресурсов. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Также пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что переговоры Путина и Шольца будут максимально конструктивными, деловыми и полезными, пишет агентство ТАСС.
Впрочем, между лидерами двух стран будет безопасное расстояние. Больше, чем принято, однако это никак не скажется ни на характере, ни на продолжительности и содержании переговоров — Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал сдавать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным, потому что у немецкой стороны есть свои протоколы и предпочтения. Россия относится к ним с уважением и пониманием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В центре внимания на переговорах между Путиным и Шольцем будет Украина
Большую часть дискуссии лидеры Германии и России посвятят украинскому вопросу. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Путин оценил развитие торговли между Россией и Германией
В 2021 году товарооборот между Россией и Германией быстро рос. Об этом 15 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Путин: значительная часть переговоров с Шольцем будет посвящена вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
Владимир Путин проводит переговоры, трансляция прекратилась.
В Госдуме объяснили решение срочно призвать Путина признать ЛНР и ДНР
Приняв постановление в редакции, предложенной депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, Госдума сделала Украине последнее предупреждение, а не предпоследнее, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Очень хорошо, что у нас такие плотные экономические связи и они дальше развиваются — Шольц.
Путин говорит, что ему бы хотелось услышать оценки канцлера о том, что происходит в мире.
Путин сказал, что очень рад видеть Шольца.
Путин намерен говорить и о ситуации в Европе, с точки зрения безопасности.
Мы допустили немецких партнёров к добычным активам, решение беспрецедентное — Путин.
Россия является очень надёжным поставщиком энергоресурсов — уже очень давно, десятилетия — Путин.