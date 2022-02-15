Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что страна столкнулась с мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Как тот мальчик, что шутил «Волки! Волки!» — пишет Мария Б.

Многие пользователи справедливо заметили, что украинские власти на протяжении многих лет постепенно сводили своё население с ума, постоянно пугая людей якобы нападением России.

«Сами народ запугали, а теперь свои же фейки остановить не могут. Забавно вышло», — отмечает Елена Д.

«Не, ну какая паника? Раздать деревянные автоматы населению, а сами чартерами за границу. Действительно, откуда же эта паника возникла?» — издевается Александр З.

Некоторые комментаторы отмечают, что в нагнетании этой самой паники участвуют западные средства массовой информации, т. е. получается, что гибридную войну против Украины ведут её же хозяева.

«Я так понял, что, по мнению СБУ, такие СМИ, как «Блумберг», «Си-Эн-Эн», «Дойче велле» и так далее, которые уже несколько месяцев круглосуточно истерически визжат о неизбежном нападении России на бывшую Украину, работают на Путина?» — задаётся вопросом Михаил Л.

Служба безопасности Украины СБУ

«Закрыть все каналы депутатов и людей, которые сеют панику, слабо? Ах да, они же все провластные и действовали по команде Зеленского. Тогда надо срочно запретить Зеленского, который пугает свой народ войной», — указывает Андрей К.

Часть людей полагает, что украинское руководство подвело свою страну к пропасти и только оно и виновато в столь печальном положении дел.

«Вот это разворот на 180 градусов! Сами не ожидали результатов той каши, которую заварили по рецепту США? Ну, теперь расхлёбывайте», — обращается Сергей П.

«Когда вот это всё забаламутил клоун, каким местом он думал? А теперь горит у него это место от того, что все нормальные люди бегут с Украины. А он думал, что единым фронтом все эти люди встанут на защиту украинцев? Ага, сейчас! Сами придумали эту войну, сами и воюйте!» — указывает Линиза И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что при необходимости западные кураторы Украины всё обставят таким образом, что никакой паники словно и не было.

«Украина не столкнулась, а поучаствовала и поддержала нагнетание агрессии и паники. А теперь пора собирать плоды этой деятельности и не терять надежду на снисхождение своих заокеанских хозяев, которые помогут поддержать упавший хвост», — пишет Ната Г.

Отдельные комментаторы убеждены, что попытка Зеленского удержаться в президентском кресле за счёт нагнетания истерии в обществе провалилась и теперь процессы работают против него самого.

«Политика американцев и Зеленского провалилась, и все отморозки, разграбив окончательно народ, теперь драпают из Украины. Скоро Зеленского и его команду отдадут под суд», — предрекает Геннадий Г.

Напомним, 14 февраля на сайте СБУ была опубликована информация, согласно которой страна столкнулась с мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники и распространением фейков, но гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.