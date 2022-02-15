Сеть: «Сами решайте свои проблемы» — Киев требует у России срочной встречи
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и требует от России принять в ней участие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 15 февраля в социальной сети Facebook.
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
«Пусть сначала за свою деятельность ответят и только потом просят, а не требуют. Киевские власти уже давно трибунал ожидает», — считает Александр О.
Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти пытаются напроситься к России на разговор, но до выполнения Минских соглашений такой возможности им предоставлять нельзя.
«Батюшки, дайте какую-нибудь микстуру от бреда уже! Это же за гранью здравого смысла. Придумывают разные поводы, лишь бы с Россией диалог наладить. Хватит. Натерпелись уже от вас. Сами решайте свои проблемы», — указывает Катюша Р.
Некоторые комментаторы отмечают, что Киев требует от России встречи, хотя ещё совсем недавно заявлял об агрессии и российских войсках, которые якобы оккупировали часть Украины.
«Так Россия же собирается «напасть»! Как же украинские власти будут с российскими встречаться? Крым, Донбасс и всё такое… насколько же жалкие они стали и непоследовательные», — заметила Елена С.
Часть людей полагает, что украинские власти решили откатить отношения с Россией до того состояния, в котором Киеву не приходилось пребывать в постоянном ожидании начала войны.
«Зеленский вдруг осознал, что Западу он больше неинтересен. Его никто не слышит, все принимают за него решения, только приказывают! Штаты уже всё решили и назначили дату провокации на 16 февраля. ЗЕ, сказали: фас!» — пишет Катерина К.
«Интересно, какая была бы реакция на Украине, если бы Россия отправила им аналогичный запрос о необычной активности военных сил Украины рядом с границей РФ. Ах да, такой запрос уже посылался, и на него у бандеровцев оказался классический ответ: «На своей территории что хочу, то и ворочу». Ну, так и мы что хотим, то и делаем близ украинских границ», — указала Наталья В.
Ряд пользователей указывает на то, что в случае возобновления диалога между Москвой и Киевом украинские власти на следующий же день попытаются вставить нож в спину нашей стране.
«Вряд ли Кулеба вспомнит об этом запросе через пару недель. Когда всё уляжется, эти снова начнут провоцировать на войну», — уверен Алексей Н.
«Ну, если человек не хочет жить по человечески, то его насильно не спасешь. Если государство не желает существовать, оно будет искать способы больше и больше гадить соседу, который сильней его в сотню раз. Пускай теперь имеют дело с последствиями своей недальновидной политики против России», — отмечает Игорь Б.
Нашлись и те, кто считает, что раз мы оказались на пороге войны, то стоит ещё раз попытаться найти общий язык.
«Хватит смеяться, ничего смешного, война может начаться, во что и как выльется — никто не знает! Живые люди живут там! Война — это самое страшное на свете! Убереги Бог!» — написала Эля М.
Напомним, 14 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter о том, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и требует от России принять в ней участие.