Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева войдёт в тройку призёров, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

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»Как же они ненавидят Россию!» — заметил Сергей К.

Многие пользователи считают, что МОК делает всё возможное, чтобы оказать психологическое давление как на фигуристку из России, так и на всю команду российских спортсменов, принимающих участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Не нашли никаких иных способов как-то нагадить России? Вы же сами себя позорите!» — обращается Тамара Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что действия МОК идут вразрез с принципами справедливости.

«Подонки вы! Если высший спортивный суд признал Камилу невиновной, тогда какое право вы имеете себя так вести? Подлизываете США? У вас нет ни чести, ни совести», — пишет Рафаэль И.

«Это что за беспредел? МОК — отвратная организация, одни жулики! России пора свои игры организовывать. Справедливые и честные. А этих клопов не звать, пусть между собой соревнуются. Мерзкие людишки», — отмечает Инга С.

Часть людей полагает, что Международный олимпийский комитет ненавидит Россию и всё, что с ней связано, потому что команду «ненавидеть» ему дали из Вашингтона.

«МОК и все остальные организации — циники и трусы. Испугались 15-летней девочки! Не хотите награждения? И не надо — это чисто формальность. Её и так мир носит на руках, и вы, по сути, тут погоды не делаете. Медали вынести на подносе и другие могут. А уважение заслужить и репутацию у вас уже никогда не получится! Слышите? Никогда!» — уверена Елена П.

Ttckcv21 Камила Валиева

Ряд пользователей напоминает, что в будущем на месте России может оказаться любая другая страна, ставшая на пути интересов Соединённых Штатов Америки.

«Какой тогда стимул спортсменам соревноваться, если МОК в любой момент захочет заявить: «А не будем награждать, и всё!» Сегодня повод — Валиева, а завтра ещё что-то в голову взбредёт. Это уже какая то узурпация спорта», — считает Андрей А.

«Ну это уже хамство по отношению не только к российским, но и другим спортсменам! МОК вконец оборзел! Необходим протест против действий МОК! Я надеюсь, наши спортивные чиновники не оставят это без ответа. А вообще после таких антироссийских акций стоит подумать: а не покинуть ли эти игры, громко хлопнув дверью?» — пишет Юрий С.

Нашлись и те, кто уверены, что только с сильной и независимой страной Америка и тем более такие организации, как МОК, будут считаться в полной мере и подобное хамство себе не позволят.

«А ведь с СССР так себя никто не вёл. Боролись с ним, иногда достаточно грязно, но таких унижений руководство Советского Союза не терпело. Потому что Россию тогда боялись. А сейчас ноги о нас вытирают», — указывает Сергей И.

Nizar Kerkeni Штаб-квартира МОК

Напомним, 15 февраля пресс-служба МОК сообщила о том, что церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева войдёт в тройку призёров. Отметим, что спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, ISU и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.