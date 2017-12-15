В Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. В них примут участие спортсмены из 91 страны. Торжественная церемония открытия состоялась накануне, 4 февраля. Её посетил президент России Владимир Путин (ранее он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином).

В олимпийскую сборную команду России вошли 213 человек. Российские спортсмены вышли на Национальный стадион в Пекине под 46-м номером. К сожалению, они снова будут выступать под Олимпийским флагом, так как санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года. Знаменосцами стали хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

Для помощи в работе с гостями зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы привлекли около 19 тысяч волонтёров.

Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, напоминающий космический скафандр.

На зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей (скелетон), керлинг, коньковые виды спорта — конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, лыжные виды спорта — горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, санный спорт, хоккей с шайбой.

Олимпийские игры проходят в очередную волну распространения коронавируса. В связи с этим организаторы вводят тестирование спортсменов на коронавирус и изоляцию в случае получения положительного результата.

Все новости и комментарии об Олимпийских играх 2022 года в Пекине читайте в трансляции ИА REGNUM.

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