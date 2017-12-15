Главные события Олимпиады-2022 в Пекине на утро, 5 февраля:
- Товарищеский матч хоккеистов России и Латвии отменили из-за коронавируса у прибалтов.
- Сегодня пройдет первый вид программы в лыжных гонках на Олимпиаде — женский скиатлон, у нас 4 лыжницы.
- Лучшие биатлонисты сборной России в первый день Олимпиады попытаются взять медаль в смешанной эстафете.
- Европейцы были шокированы решением Украины не говорить с россиянами на Олимпиаде.
- Стилист подвел итоги церемонии открытия Олимпиады, оценив костюмы разных стран.
- Татьяна Тарасова раскритиковал наряд нашей команды на церемонии открытия Олимпиады.
- Самый яркий персонаж церемонии открытия Олимпиады — скелетонист с голым торсом.
- Дмитрий Губерниев рассказал о провокации со стороны украинского журналиста.
- В мужском скиатлоне сборная России лишилась одного из лидеров — Сергей Устюгов пропустит первый вид.
Цитата truekpru.
Контрольный матч сборных России и Латвии по хоккею на ОИ в Пекине отменили
Контрольный матч мужской сборной России по хоккею с командой Латвии перед началом зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине отменен. Об этом 5 февраля сообщили журналистам в пресс-службе российской национальной команды.
Депутаты Рады: США запретили Зеленскому ехать на открытие Олимпиады
Депутат Верховной Рады Украины Виктор Черных («Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что украинский президент Владимир Зеленский не смог поехать на открытие XXIV Зимних Олимпийских Игр в Пекине из-за «прямого запрета» со стороны властей США. Об этом Черных написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Медиаменеджер Тина Канделаки написала для RT колонку об особенностях стартовавших Игр в Пекине:
«В российской сборной уже хватает потерь как среди спортсменов, так и среди тренеров. Я представляю, как обидно пропустить из-за бессимптомной болезни соревнование, к которому спортсмен готовился четыре года. С другой стороны, для российского спорта это уже совсем другая Олимпиада. Если вы помните, в 2018 году МОК произвольно решал, кто из россиян приедет в Южную Корею, а кто останется за бортом главного соревнования четырёхлетия».
Сборная России сыграет с командой Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Финал состоится 6 февраля в Амстердаме.
Сегодня, 5 февраля, будет разыграно 6 комплектов медалей в следующих дисциплинах:
Лыжные гонки | Скиатлон. Женщины.
10:45 (Россия 1)
Конькобежный спорт. Женщины 3000м.
11:25 (МАТЧ ТВ)
Биатлон | Смешанная Эстафета.
12:00 (Первый)
Фристайл | Могул. Мужчины
14:25 (МАТЧ! АРЕНА)
Прыжки с трамплина. Женщины
14:35 (Telesport)
Шорт-трек | Смешанная эстафета.
15:20 (МАТЧ! СТРАНА).