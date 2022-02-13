Пока западные страны обвиняют Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пошел еще дальше и рассказал, как может выглядеть нападение России на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Если Россия вторгнется на Украину, то она, скорее всего, начнет с мощного шквала ракетных и бомбовых ударов. Никогда не получается провести эти удары столь точно, как планирует армия. Мы не знаем, к какой точности будет стремиться российская армия. Поэтому мы не исключаем, что могут быть убиты невинные гражданские лица, независимо от их национальности», — заявил Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Американские интернет-пользователи обсудили слова дипломата под соответствующей публикацией Fox News.

«Я начинаю думать, что это большой отвлекающий маневр, чтобы отвлечь людей от всех других проблем, с которыми столкнулась администрация Байдена. И если российского вторжения не произойдет, Байден сможет попытаться заявить об этом как о своей дипломатической победе», — отмечает rukidding722.

«Эй, посмотрите сюда — Россия, Россия, Россия. Не обращайте внимания на южную границу и инфляцию. Еще одна ложь от администрации Байдена», — указывает mrp423.

«Я слышу, что российское вторжение «неизбежно» уже две недели или больше. Инфляция уже превышает 7%, и двузначная инфляция тоже неминуема, но об этом мало слышно!» — негодует aintnoway.

«Не так давно президент Украины попросил США прекратить распространять страхи о российском вторжении, поскольку это приносит больше вреда, чем пользы Украине, которая живет с Россией у своего порога и лучше других знает о потенциальных опасностях. Что сделал Байден? Он усилил предсказания обреченности и мрачности, посеяв еще больший страх не только на Украине, но и во всем мире. Страх — это контроль. Страх пандемии. Страх войны. Откровенно говоря, это никого не касается, кроме Украины. Пусть они справляются со всем по-своему, и если/когда они попросят о помощи, тогда окажите ее. Всё это распространение страха должно прекратиться. Байден должен остановиться», — пишет obiteme.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Как наивно думать, что США будут помогать Украине, если Штаты даже не способны безопасно эвакуировать американцев из Афганистана», — отмечает oneforthebook.

«Последние 10 дней или около того из администрации поступали сообщения о том, что война неизбежна. Это спекуляции, и до сих пор Россия не напала. Сейчас невозможно предсказать действия других людей, будь то отдельные личности или страны. Похоже, что ежедневные сообщения о вторжении России на Украину — это просто попытка администрации Байдена показать, что он на вершине и руководит. Так же очевидно, что он не главный, а другие диктуют, что и когда сообщать. В конце концов, если Россия нападет, Байден сможет сказать, что они были готовы к любым необходимым действиям. Суть в том, что демократам и этому президенту нельзя доверять!» — восклицает theotherjoe.

«Он распространяет страх, чтобы отвлечь нас от инфляции и других проблем!» — подчеркивает greyhair.

«За всю свою долгую жизнь я никогда не слышал таких детсадовских формулировок, которые использует Салливан. А его речь вроде как призвана удержать агрессивную нацию от вторжения на территорию суверенного соседа. Кто, во имя Бога, управляет нашей страной?» — недоумевает parris3636.

«Я начинаю думать, что администрация закручивает эту историю, чтобы Байден потом мог заявить, что заставил Путина отступить. Нагнетают обстановку. Чем больше Салливан появляется на телевидении, раздувая «неизбежное» вторжение России на Украину, тем больше я думаю, что он играет с американским народом», — указывает tomwilliamson3.

«Именно, это сценарий, созданный Байденом, чтобы он мог сказать: «Вторжение было неизбежным, пока я не остановил Путина». Байден — идиот, если думает, что мы не можем видеть сквозь его глупую политическую уловку», — соглашается Alboots.

Напомним, что по заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину ещё до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом Соединенные Штаты не могут назвать точную дату «вторжения».