Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор касательно эскалации военной напряжённости на границах Украины. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию подсоответствующей публикацией Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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«Всё это готовит нас к большой пресс-конференции Байдена, на которой он скажет: «Мировая война была предотвращена благодаря дипломатии». Тем временем Украина уже несколько недель говорит, что не верит в то, что Путин вторгнется. Всё это было сделано для того, чтобы изменить показатели Байдена в опросах», — пишет dis-qusted.

«до конца жизни не буду голосовать за Байдена и Демпартию», — отвечает legshotjoe.

«Я не сторонник войны, но если НАТО хочет играть в силу, они должны послать на Украину не менее 5 миллионов солдат, чтобы превзойти силы Путина. К сожалению, это невозможно. У НАТО нет 5 миллионов солдат. Россия будет сотрудничать с Китаем, и все станет немного сложнее. Я не думаю, что у западноевропейских стран есть даже реальный план защиты действительных членов НАТО, если ситуация выйдет из-под контроля», — пишет lisawert_mg.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

«Нет, у них есть. Они будут кричать и плакать, чтобы США внесли за них залог. Потом, когда мы это сделаем, нам придется восстанавливать их, а потом снова страдать от их комплекса превосходства. Да, я знаю, что мы больше, поэтому у нас больше природных ресурсов, больше населения и т. д., но мы устали от того, что нас используют», — отвечает dc03591255.

«Путин имеет огромное превосходство в воздухе над Украиной. Байден и НАТО не сделали ничего, чтобы это оспорить. В то время как Украина способна вести наземное сражение, которое может причинить России некоторую боль, Россия может просто безжалостно покорить Украину с воздуха (и моря). Американские войска на Украине — это не выход. Американские ракеты на Украине могли бы изменить ход событий», — считает highplaindrifter.

«Готов поспорить, что все эти телефонные разговоры никогда не будут обнародованы, как это было с Трампом», — отмечает HomeoftheBills.

«Теперь нам понадобятся стенограммы Конгресса и федеральные супериоры для расшифровки и фактической записи, чтобы проверить этот разговор, ведь это еще один разговор, касающийся Украины», — продолжает williamm23.

«С демократом Байденом на посту президента люди могут легко увидеть, что означает фраза «мир через силу». Наши враги в этом году в движении — они видят ту же слабость, растерянность и коррупцию, что и мы», — указывает carol9.

«Я не могу отделаться от мысли, что весь этот кризис создан для того, чтобы отвлечь внимание от некомпетентного президентства Байдена. Почему Украина? Интересно, намерен ли Байден навсегда закрыть глаза на все выплаты, полученные Байденами через предприятия младшего сына Хантера. Новый день, новая афера Вашингтона. Вспомните старые времена, когда люди верили нашим политикам и считали нас хорошими парнями», — размышляет intarz4.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Россия не стремится к конфликту с Европой, особенно с Украиной, так как это было бы крайне непопулярным шагом, поскольку Украина — славянская страна, и там проживает много этнических русских. Крым был взят, потому что США организовали переворот в Киеве, и новый президент угрожал выгнать российскую армию из Севастополя, который использовал порт на условиях долгосрочной аренды, и передать его НАТО/США. Для Путина это было пересечением красной черты. Кроме того, учитывая тот факт, что большинство крымчан — этнические русские, это был шаг, который в аналогичной ситуации сделало бы каждое государство. России не нужна Украина. У нее и так много земель, но они не позволят НАТО захватить Украину и угрожать России прямо у ее порога. Украина могла бы играть на обе стороны и оставаться НЕЙТРАЛЬНОЙ, и она была бы в гораздо лучшей форме, чем сегодня. А Крым и Донбасс по-прежнему были бы в руках Украины. Открытая враждебность по отношению к более могущественному соседу никогда не была хорошей стратегией», — размышляет thebulvan.

Напомним, 12 февраля на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры касательно эскалации военной напряжённости на границах Украины.