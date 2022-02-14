Российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, что вызвало разочарование Олимпийского и Параолимпийского комитетов США (USOPC). Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Василий Верещагин. Сцена из Олимпийских игр. Борьба. 1860

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«Вперед, Камила!» — пишет @ZipPulse.

«Она сдала положительный анализ на допинг в декабре 2021 года. Меня больше беспокоят текущие пробы», — отмечает @DellaWhatley.

«Препарат остается в организме еще некоторое время. Она может получить преимущества и сейчас, даже если прекратила принимать препарат еще в декабре», — отвечает @perftronnie.

«С Олимпиадой покончено. Они не допустили к соревнованиям американскую бегунью, потому что она курила травку, но они допустят к соревнованиям фигуристку из России, даже если документально подтверждено, что она жульничала! Видимо, допинг, когда ты русский — это нормально», — указывает @MollyBrown28.

«Снимите свои розовые очки. США делают то, что хотят, потому что основное финансирование идет от них, и любая организация будет делать то, что хотят США», — отвечает @vir1dis.

«Триметазидин ничем не помогает элитным спортсменам», — отвечает @MICHAELHARNIS17.

«Предполагаемая испорченная проба также подозрительна. Им потребовалось более 6 недель, чтобы сообщить о результатах прямо перед Олимпийскими играми. Даже если выяснится, что это была ошибка, ее жизнь уже разрушена. С их стороны хорошо, что они позволили ей участвовать в соревнованиях», — продолжает @Aristotle213.

Luu Камила Валиева

«Я больше не смотрю Олимпийские игры или любые другие соревнования, в которых участвует кто-то из России. Причина, по которой ей разрешили кататься, не имеет смысла. Она молодая. Хорошо, она может вернуться через четыре года. А как насчет спортсменов, которые не жульничают?» — пишет @laurieollhoff.

«Россияне должны кататься за другие страны, может быть, за страну-хозяйку, пока не будет решена проблема допинга. Но Валиева — величайшая фигуристка всех времен; будет трагедией, если она не сможет выступить», — поддерживает @WilySnowman.

«Кто-то действительно должен начать вести подсчет медалей без участия ROC», — указывает @tophernugent.

«И давайте также посчитаем медали без США. В Рио американская гимнастка Симона выиграла 4 золотые медали, все они были при положительном тесте на допинг, а в Японии она не смогла выиграть, потому что ее препарат считался наркотиком в Японии, и она не могла ввезти его легально, поэтому она получила ноль медалей», — отвечает @TaushkaU.

«Похоже, что система контроля за допингом на Олимпийских играх не работает», — считает @BLZebubba1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Допинг на Олимпийских играх

«Это было решение, принятое независимым судом, состоящим из 3 человек из Италии, Словении и США», — объясняет @ride4nineteen.

«Процент, который будет заботиться или помнить, кто выиграл золотые медали через неделю после окончания Олимпиады, настолько мал, что у моего калькулятора не хватит цифр после запятой, чтобы вывести ответ!» — восклицает @JohnBallew17.

«Это разумное решение, чтобы обезопасить ее от вреда, если продолжающееся расследование в отношении нее или ее взрослых кураторов не признает ее виновной в дальнейшем. Они всегда могут лишить ее медалей. Многие спортсмены были лишены медалей», — размышляет @fu22ure.

Напомним, что утром 14 февраля российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции на решение о снятии временного отстранения с российской спортсменки. Также до того стало известно, что выездная панель CAS не решала вопрос о том, виновата ли российская фигуристка в применении допинга.