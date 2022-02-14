В ходе телефонного разговора с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников выступил в пользу более активного сотрудничества Минска и Киева. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

President.gov.by Виктор Хренин

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Состоявшийся телефонный министров обороны Белоруссии и Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Наглый». Многие участники обсуждения напомнили, что Киев не признает президента Белоруссии законно избранным главой республики.

«Резников созвонился с министром обороны Белоруссии для восстановления диалога и снижения накала военной риторики. Как сообщает МО (министерство обороны — М. Р.) Белоруссии, глава минобороны Украины выступил за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас на Украине и Белоруссии. Не понял. Так, а шо, Бацька ўжо не тыран і дыктатар (так, а что, Батька уже не тиран и не диктатор? — М. Р.)?» — написал автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Ой, ненадолго у них здравый смысл прорезался. Ща «патриоты» (речь об украинских радикалах — М. Р.) быстро вразумят», — отреагировала Ирина Юрьевна.

«Идет переобувание на ходу», — добавила MariKess.

«Испугались», — смеется оо7.

«Резников, наверное, через Белоруссию собирается улетать», — иронизирует Go-go-go.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

«Самое интересное, что в Белоруссии министра обороны назначает президент! Самопровозглашенный, по мнению наших властей», — отметил НТС.

«Шапку в прыжке поменяли? А как же диктатор и тиран?» — недоумевает Ira.

«И что это за такой волшебный пендель начал им мозги на место ставить?» — задалась вопросом Галина.

«Какое у нас мерзкое, бездарное правительство. Вначале обгадят Лукашенко, как гопота, потычут фамильярно на брифинге в сторону Белоруссии и остаются такими уверенными, что им не выключают рубильник, что им пойдут навстречу и разговор касаемо государственных вопросов. Стыдобище! Выбрали клоуна, а клоун свиту, достойную самого себя», — отметила Oksana Y.

«Выходит, да, когда запахло [жаренным], сразу сменили риторику», — написал Paganrise Rise.

«А как они могут признавать министром обороны того, кого назначил тот, кого они не признают президентом?» — недоумевает Герман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Конечно… [страшно] вообще без союзников оказаться в полном окружении с врагом или просто равнодушными соседями, еще и без энергоресурсов», — не без иронии отметил Name.

«От любви до ненависти один шаг, ну и в обратную сторону полшага. Флаг хоть успели поменять с БЧБ на белорусский?» — не без сарказма интересуется «А».

»Министр обороны Резников заявил своему коллеге в Белоруссии (человеку последнего диктатора Европы Лукашенко), что чувства между украинским и белорусским народами очень тёплые. Это уникальная черта характера — на*рать в душу, а потом поливать сгущёнкой. Какой-то особый вид дипломатии», — отметил автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Видимо, электроэнергия заканчивается…» — написал Александр.

«Не путайте дипломатию с облизыванием по необходимости», — призвал Vitaliy.

«Про народы обычно говорится для того, чтобы противопоставить государственным отношениям…» — добавил Игорь П.

«Я бы на месте Бацьки сказал бы им: я же нелегитимный, обращайтесь к Тихановской», — с сарказмом подытожил Nick Jones.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

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