11 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент с заменой флага Белоруссии в украинском Днепропетровске, а также реакцию белорусского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим.

Оксана Переможенко, , 16:25 — REGNUM В украинское министерство иностранных дел была направлена нота протеста. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе посольства Белоруссии на Украине. Причина в скандальном инциденте с флагом в городе Днепропетровске.

Флаг Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» и «Запрещенная Украина». Многие, напомнив о том, что Белоруссия поставляет Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи, отметили, что поступок мэра Днепропетровска является демонстрацией неблагодарности со стороны украинских властей.

«Очередной скандал с Белоруссией. В Днепре перед зданием мэрии официальный флаг Белоруссии заменили на флаг [белорусской] оппозиции. В МИД Белоруссии уже отреагировали и даже направили ноту протеста. Заявляют, что рассматривают произошедшее как «циничное проявление недружественного отношения» и «акт государственного вандализма». Интересно, когда в следующий раз мы попросим у Белоруссии аварийную помощь… какой ответ получим?» — задалась вопросом автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«К следующему сезону нам их электроэнергия уже будет не нужна. У нас уже будет евроэлектроэнергия — в 10 раз дороже… Челядь заплатит», — отреагировал MAD.

«Вот откуда такая тяга к флагам коллаборантов, выступающих на стороне нацистов?.. Это флаг белорусских предателей», — отметил Done John.

Флаг белорусских националистов на акции протеста в Минске © ИА REGNUM

«К сожалению, правит бал в Днепре сатана. И ему… [плевать] и на Белоруссию, и на помощь, и на нормальных людей. Они умеют только ломать. Строить — нет», — пишет Ольга Ж.

«Филатов всегда был немного… [ненормальным]. Решил скреативить, это у него шутки такие», — комментирует Valeriy R.

«Ещё раз убеждаюсь в неадекватности украинской власти и в том, что неблагодарность — основная черта этой власти», — написал AVV one.

«Получим бензин по 80 гривен (214 рублей. — О. П.) за литр», — добавил S.A.N.

«РБ есть смысл по аналогии с Украиной сменить флаг у посольства Украины в РБ на флаг УССР, то-то полыхнет на Украине», — с сарказмом пишет Андрей Ч.

«Замените желто-голубой [флаг Украины] в Минске на флаг УССР. И запастись попкорном», — иронизирует Алекс.

Флаг УССР

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Напомним, также белорусская Генеральная прокуратура в отношении мэра украинского города Днепропетровска возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды в связи с указанным инцидентом.

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