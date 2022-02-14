Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что напряжение вокруг Украины высоко и риски возникновения военных действий достаточно серьёзные для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 февраля в социальной сети Facebook.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Лучше бы они оставили Украину в покое. Но так нет же, столько денег вложили в госпереворот, что теперь нужно её уничтожить! И это всё благодаря нынешней так называемой власти, которая продала свою страну и народ. Псевдопатриоты чёртовы!» — пишет Виктория В.

Многие пользователи убеждены, что такое настойчивое стремление американских властей как можно быстрее эвакуировать своих граждан может быть связано только с тем, что их жизни и здоровью представляется реальная угроза.

«Уверен, что в ближайшие дни Украина вступит в активную военную фазу и начнёт массированное наступление на Донецк и Луганск. Вместо дипломатического урегулирования и выполнения Минских соглашений. Оттого, по всей видимости, и дипмиссии вывозят своих сотрудников, и небо закрывают. Боятся, что Россия встанет на защиту Донбасса. Санкции заготовили жёсткие за ответные действия России. Знают, что с Россией шутки будут плохи», — указывает Альберт С.

Ngu.gov.ua ВСУ. Донбасс

Некоторые комментаторы уверены, что США готовят провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.

«Не удивлюсь, если военные США, их союзники среди украинских военных переоденутся в российскую форму (как это уже было с другими странами) и начнут устраивать провокации в Донбассе на потеху западной публике. Поэтому и даты нападения российской армии США устанавливают сами, исходя из того, когда запускать провокацию будет им удобно», — поделилась своим мнением Olga O.

Часть людей полагает, что только халтурное исполнение взятой на себя роли убережёт украинцев от страшных последствий войны.

«Какие же всё-таки бессовестные эти украинские политики и их не менее истеричные западные хозяева. Столько денег угрохали, а нападение всё никак организовать не могут. Если серьёзно, то коррупция должна спасти Украину от превращения её территорий в очаг военных действий», — надеется Firuza S.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка и её союзники не откажутся от намерения завлечь Россию в вязкую пучину приграничного конфликта.

«Америка и Англия никак не успокоятся. Им срочно нужна война. Но на чужой территории. Пусть гибнут люди в других странах. Только провокацией и науськиванием занимаются», — отмечает Евгений Ц.

«Американцы никогда не придумывают новое. Один раз сработало, значит, будут использовать всё время. Обвинили Милошевича — разбомбили Белград. Вина не доказана, а страна уничтожена. Пошли войной на Афганистан, убили Хусейна в Ираке, потом была благополучная Ливия и нечеловеческая казнь Каддафи. Один и тот же сценарий. Теперь рассказывают про провокацию от России. Кто умеет анализировать, у кого хорошая память, тот сумеет сложить эти пазлы», — считает Наталия Д.

Напомним, 13 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Гонолулу о том, что напряжение вокруг Украины высоко и риски возникновения военных действий достаточно серьёзные для того, чтобы считать эвакуацию сотрудников американского посольства благоразумной.