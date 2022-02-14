Заявление первого замруководителя Центрального аппарата Либерально-демократической партии России (ЛДПР) депутата Госдумы Сергея Каргинова (ЛДПР) о том, что в политсиле разослали разъяснения для однопартийцев относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти лидера партии депутата Госдумы Владимира Жириновского, вызвало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лидер ЛДПР В.В. Жириновский

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«Желаю вам крепкого здоровья, Владимир Вольфович!» — обращается Алина Ч.

Многие пользователи убеждены, что Жириновский скоро вернётся в строй и те, кто посмел заявить о его смерти, будут посрамлены.

«Значит, будет долго жить! Злопыхатели пытаются играть на чувствах сторонников Жириновского. Не нравится им, что так долго в седле», — отмечает Ольга З.

Некоторые комментаторы предполагают, что такими вещами могут заниматься только душевнобольные граждане.

«Не даёт покоя он своим конкурентам. Стоило только в больницу лечь, как все в истерике резко забились. Ничего, выкарабкается. Жаль мне тех убогих, кто надеется на то, что их личные проблемы и неудачи может разрешить смерть какого-то политика. Голову лечите!» — советует Светлана Д.

Часть людей убеждена, что нет никакой причины для того, чтобы скрывать реальное состояние здоровья Жириновского.

«Жирик жив и скоро будет здоров. Непонятно, ради какой цели людям настроение портят. Может, у таких личностей просто с головой не всё в порядке? Просто Жириновский не является каким-то там спецобъектом, смерть которого следует утаивать от населения. Глупости какие-то, ей богу», — поделился своим мнением Валерий Н.

Ряд пользователей указывает на то, что, судя по всему, ЛДПР столкнулась с информационной атакой на партию со стороны тех, кто не гнушается играть на чувствах сторонников Жириновского.

«Конкуренты и просто те, кто хочет раскачать ситуацию в России, будут пользоваться любыми способами, чтобы нанести удар по оппоненту. Не будут брезговать даже настолько мерзкими приёмами. Если бы Жириновский умер, то мы бы об этом прекрасно знали. Получается, что тот, кто такое заявляет, — подлая лживая мразь!» — считает Пётр Д.

Наследница Асклепия Место госпитализации В.В.Жириновского. Центральная клиническая больница. Москва

Нашлись и те, кто убежден, что таким образом злоумышленники осуществляют замеры общественного мнения, чтобы использовать эту информацию против общества в будущем.

«Раскачивают ситуацию. Проверяют то, как люди будут реагировать на подобные фейковые новости. Хотят это потом использовать в своих грязных целях, против России и её внутренней безопасности», — уверен Геннадий Р.

Отдельные комментаторы отмечают, что, чем быстрее Жириновский вернётся на телеэкраны, тем скорее прекратятся спекуляции вокруг его состояния здоровья.

«Может быть, проще показать настоящего Жириновского, «работающего с документами», чем делать подобные заявления?» — задаётся вопросом Сергей Н.

«Нет ничего надёжней против слухов, кроме неопровержимых фактов. Без Жириновского ЛДПР и представить трудно. За долгие десятилетия на нём, наверняка, многое завязано как в отношениях с властью, так и в отношениях с бизнесом, в финансах. Не будет Жириновского — вряд ли его партия сохранит сегодняшний уровень популярности и влиятельности. Вероятно, именно поэтому в руководстве ЛДПР так болезненно реагируют на все эти сообщения», — предполагает Сергей С.

Напомним, 13 февраля первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) заявил РИА Новости о том, что в партии разослали разъяснения для однопартийцев относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти лидера партии депутата Госдумы Владимира Жириновского.