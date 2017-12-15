Медики пока не определились, действительно ли «Омикрон» — тот самый штамм, который положит начало концу пандемии коронавируса. Однако ограничения, с которыми россияне живут уже более двух лет, осторожно, но отменяют. Так, например, Роспотребнадзор решил, что больше не требуется карантин для контактировавших с больными COVID-19. Кроме того, переболевших коронавирусом теперь будут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста.

Всё больше разговоров о том, что «Омикрон» похож на обычную ОРВИ. Вот и в лёгкие якобы вирус уже не опускается, и на отсутствие запахов пациенты перестают жаловаться. При этом те, кто болеет не в лёгкой форме или бессимптомно, всё же говорят о сильной ломоте в теле, высокой температуре, боли в горле.

Ну и традиционно продолжается агитационная кампания за вакцинацию. Утверждают, что хотя бы переболеете легче.

Подробности о ситуации с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.