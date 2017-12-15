Цифры поползли вниз. В Москве за сутки выявлено 12 902 новых заболевших коронавирусом.
В Амурской области израсходовали уже 80% вакцины от COVID-19 для подростков
Количество несовершеннолетних, привитых от коронавируса в Приамурье, приближается к 600. Всего вакцину получили 568 жителей региона в возрасте 12−17 лет.
На Алтае за сутки от COVID-19 привиты чуть более тысячи человек
В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 февраля 2022 года вакцинированы 1 300 539 (всего +1013 за сутки) человека, в том числе 1505 детей возрастом 12−17 лет (+1 за сутки).
Данные на 8 февраля: в России за минувшие сутки выявлено 165 643 новых случаев заражения. Умерло 698 человек.
Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
В Брянской области за сутки госпитализировали 68 ковид-пациентов
В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 68 пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 123 человека, скончались от осложнений шесть жителей.