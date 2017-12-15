8 Февраля
 
11:03

Цифры поползли вниз. В Москве за сутки выявлено 12 902 новых заболевших коронавирусом.

11:02

В Амурской области израсходовали уже 80% вакцины от COVID-19 для подростков

Количество несовершеннолетних, привитых от коронавируса в Приамурье, приближается к 600. Всего вакцину получили 568 жителей региона в возрасте 12−17 лет.

11:02

На Алтае за сутки от COVID-19 привиты чуть более тысячи человек

В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 8 февраля 2022 года вакцинированы 1 300 539 (всего +1013 за сутки) человека, в том числе 1505 детей возрастом 12−17 лет (+1 за сутки).

11:02

Выполнение ПЦР-тестирование Официальный портал Правительства Ростовской области

11:02

Данные на 8 февраля: в России за минувшие сутки выявлено 165 643 новых случаев заражения. Умерло 698 человек.

11:01

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

11:00

В Брянской области за сутки госпитализировали 68 ковид-пациентов

В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 68 пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 123 человека, скончались от осложнений шесть жителей.