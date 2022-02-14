Информация, согласно которой с 14 февраля небо Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, отменяющих страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 14 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полет нормальный

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«Вслед за запретом на полёты самолётов над Украиной на Западе введут запрет на поедание украинского сала», — шутит Валентин В.

Многие пользователи пришли к выводу, что закрытие воздушного пространства на Украине может быть напрямую связано с трагическими событиями 2014 года, когда произошло крушение рейса MH-17 в небе над воюющим Донбассом.

«Данный фактор очевидным образом указывает на то, что Запад боится повторения истории с малайзийским боингом. Знает, что если будет обострение, то самолётам лучше в этом регионе не летать», — поделился своим мнением Геннадий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны попросту нагнетают ситуацию, реальной опасности для гражданских самолётов в небе над Украиной однозначно нет.

«Уже сами не знают, как и разжечь!» — пишет Сергей Н.

«Вот вам очередной пример, которые позволяет убедиться в том, кто нагнетает обстановку на Украине. Мы в России или англосаксы у себя. Кто украинцев с прошлого года кормит страшилками о вторжении России? Даже даты теперь называют. И что толку? В итоге весь мир сходит с ума, а Россия даже и не собирается что-либо предпринимать», — отмечает Эдуард Б.

Gov.ua ВВС Украины

Часть людей полагает, что подобный шаг может указывать на подготовку западных стран к провокации на территории Украины против Российской Федерации.

«Страховые компании — реально крупный бизнес. А в Британии ещё и один из старейших. Наверное, они что-то знают такое, о чём не знают даже у нас в России, и тем более в руководстве Украины. Значит, британцы готовят какую-то провокацию», — подозревает Константин М.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад таким образом вынуждает руководство Украины выполнить требования Минских соглашений.

«Мне это всё напоминает классическую санкционную политику Запада. Вероятно, Зеленский воротит нос от Минских соглашений, которые в данный момент устроили бы как Россию, так и США, потому что знает, что вслед за этим под его офисом соберутся люди с факелами. Вот Запад и оказывает давление на отбившуюся от рук марионетку. Завтра к Зеленскому постучатся те, кто из-за отмены авиарейсов потеряли кучу денег», — написал Александр В.

Нашлись и те, кто думают, что после подобных действий у украинской власти не остаётся иного выхода, кроме как пытаться наладить отношения с Россией.

«Забавно наблюдать за тем, как Запад кричит об агрессии России, но под шумок пытается отпихнуть от себя Украину в сторону России. Всё настроено на то, чтобы отвадить украинцев от взаимодействия с Западом. Просто Зеленский, судя по всему, пока что не понял, куда ветер дует», — считает Николай П.

Напомним, 13 февраля издание «Страна.ua» опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому с 14 февраля небо Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний, отменяющих страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине.