Заявление лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона о том, что США используют ситуацию вокруг Украины для продвижения своих интересов, а настоящим агрессором в этой ситуации является НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Радует, что ещё не все сошли с ума в Европе!» — пишет Natalja R.

Многие пользователи пришли к выводу, что французский политик оказался совершенно прав в своей оценке действий США. Граждане уверены, что не все в Европе ещё сошли с ума, поэтому следует прислушиваться хоть к какому-то голосу разума оттуда.

«Истинная правда! Вы в точку попали, Россия никогда не была и не будет агрессором, а вот НАТО только и делает, что силой продвигает интересы США», — указывает Надежда И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Хоть какой-то разумный голос. Почему США указывают Европе, как им себя вести в своём же собственном доме?» — задаётся вопросом Наталья С.

Некоторые комментаторы считают, что президенту Украины следовало бы прислушаться к этой точке зрения и посмотреть трезво на то, куда он и его американские хозяева завели страну.

«Ну хоть кто-то это понял! Зеленский тоже это понимает, но его просто зажимают в финансовые долговые тиски», — думает Айгуль О.

Часть людей полагает, что большинство европейцев прекрасно понимают, что НАТО и США проводят внешнюю интервенцию, но ничего не могут с этим поделать.

«Все это знают на Западе, но боятся сказать правду», — считает Елена Ф.

«Это очевидно всем, и в Европе в том числе. Патриотически настроенный электорат понимает это чётко, но рупор либеральных СМИ, обслуживающих интересы англосаксов, включил на полную катушку свою машину пропаганды, зачислив всех, кто против, в агентов Кремля. Исторический процесс за тех, на чьей стороне правда!» — убеждён Олег С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что чем больше в Европе будет звучать разумных мнений, тем быстрее европейские государства обретут самостоятельность и независимость от США.

«Неужели это первые признаки выздоровления сознания? Ещё чуть-чуть, и люди начнут приходить в себя. Рада, что здравый смысл и логическое мышление побеждают пропаганду нелогичных и алчных личностей», — пишет Юлия Б.

«Чем быстрее страны будут просыпаться и понимать, кто есть кто, тем быстрее они сами обретут свободу! Только тогда мир восторжествует на Земле, и будут жить спокойно!» — написала Катерина К.

Нашлись и те, кто усомнились в весе главы французской партии в политической жизни Франции, что низводит его заявление до простого мнения одного из жителей страны.

«А с чего вы взяли, что этот политик что-то значит во Франции? После выборов про него все забудут. Именно поэтому он и пользуется своим положением, ведь с него и взять-то нечего, может болтать что угодно, даже правду говорить. Всё равно ему ничего не будет», — считает Елена К.

Напомним, 12 февраля лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил в эфире телеканала France 2 о том, что США используют ситуацию вокруг Украины для продвижения своих интересов, а настоящим агрессором в этой ситуации является НАТО.