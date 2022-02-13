Телефонный разговор президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина касательно эскалации военной напряжённости на границах Украины вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

»Ну что там, Байден дал указание напасть на Украину 16 февраля? Что-то не видел я никакой прямой трансляции переговоров на повышенных тонах с нецензурными словами в адрес Байдена. Скорее всего, российский президент внимательно слушал, что ему там Байден рассказывал», — пишет Димка Н.

Некоторые пользователи считают, что данный разговор не имел никакого смысла, потому что Россия и США уже долгое время не могут найти общий язык, а значит, телефонный звонок ничего не изменит.

«Бессмысленный разговор завершился. О чём таком можно договориться по телефону, до чего не смогли договориться при личной встрече? Скорее всего, Байден просто предупредил Путина о том, что будет», — предполагает Павел К.

Другие же уверены, что Байден позвонил Путину, чтобы сделать ему последнее предложение перед началом кровавой провокации на Украине. Граждане уверены, что в любом случае Россия выйдет из данной ситуации победителем, но США навсегда отвадят Европу от дружбы с Москвой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Разговор был по чьей инициативе? По американской? Значит, там у всех нервы на пределе. Наши же спокойно ждут, что будет. Ко всему готовы. Будет война — это, конечно, плохо, но она развяжет все противоречия на Украине. ДНР и ЛНР заберут все свои территории и войдут в состав России, Запад оградит от себя Российскую Федерацию, а Москва от безысходности начнёт долгосрочную дружбу с Пекином. Что ни делается — всё к лучшему», — поделился своим мнением Алексей Е.

Часть людей полагает, что Байден пытается добиться от России капитуляции, чтобы Путин сдал интересы страны, а Москва отошла на второй план в мировой геополитике.

«Даже ждать не стоит откровений по поводу данного разговора. Судя по всему, торги идут очень жёсткие. Узнаем только через сколько-то лет о том, на что Россию вынудили американцы. Либо же не вынудили, и об это узнаем уже совсем скоро», — написал Василий О.

Ряд пользователей указывает на то, что раз США и Россия вновь ни о чём не договорились, то у Киева больше не остаётся шансов на мирный исход конфликта.

«Видимо, американцы хотят сами Украину бомбить, раз эвакуируют посольство. Названивают, чтобы внимание отвлечь и напакостить», — считает Мария И.

Нашлись и те, кто уверены, что Зеленскому нужно прямо сейчас снять телефонную трубку и позвонить в администрацию российского президента, чтобы сообщить о готовности идти по мирному сценарию Российской Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В этой во всей ситуации остаётся непонятно, почему Зеленский тянет время. Это ему надо звонить Путину, причём срочно! Надо заявить, что Украина готова выполнить все Минские соглашения. Деваться больше некуда. Война станет для Украины концом», — уверен Евгений Ш.

Напомним, 12 февраля на сайте Белого дома была опубликована информация, согласно которой президент США Джозеф Байден и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры касательно эскалации военной напряжённости на границах Украины.