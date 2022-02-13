Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 февраля на фоне антироссийской истерии опубликовал видеообращение к согражданам, в котором призвал украинских граждан сохранять спокойствие и заверил, что украинская армия готова дать отпор «агрессору». Видео было опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Сегодня нам нужно не поддаваться гибридным провокациям врага. Наша армия сильна. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила — сильный духом, мудрый, единственный украинский народ», — сказал политик, призвав не поддаваться панике.

Читайте также: Сеть: «Пусть валят». Депутатам от «Слуги народа» запретили покидать Украину

Заявление политика обсудили в социальной сети Facebook, на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице информационного агентства «Первый независимый».

«Теперь мы спим спокойно», — иронизирует Елена Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

«Пока захватчиками является горстка украинских олигархов и вороватая продажная украинская власть… Но украинская армия даже им дать отпор не может… Чтобы отвести подозрение от внутреннего агрессора, начинают пугать внешним…» — отметил Vladislav M.

«Такое впечатление, что они сами на себя собрались нападать…» — добавила Валентина З.

«Так никто и наступать не будет. Об этом Америка мечтает», — пишет Светлана Г.

«А мы и не дергались. И почему-то очень спокойны!» — отреагировала Виктория П.

«Так что кипишевать?! Деревянных автоматов всем хватит. В школах у военруков возьмут если что», — пошутил Юрий П.

«Армия готова, а вот Шмыгаль убежит!!!» — написал Николай Николаевич.

«Осталось уговорить «агрессора» таки… напасть…» — шутит Ирина М.

«Теперь осталось только найти достойного «агрессора», — не без сарказма отметил Игорь К.

Сальвадор Дали. Сотворение чудовищ. 1938

«На фоне «нападения» по факту имеем «выкручивание рук к миру», то есть завуалированное требование выполнения Минских соглашений… и притом «выкручивальщики» — самые ведущие страны мира…» — считает Alex S.

«Ему самому доверять нельзя», — отозвался о премьер-министре Украины «Пользователь Анатолий».

«Я так понимаю, Россия, если нападёт, будут санкции, если она «наберётся наглости» не нападать, то Украине придётся первой начинать, и за это тоже будут введены санкции против России», — поделился Edward W.

«А дизель закупили у России, чтобы давать ей отпор?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Б.

«Шмыгалю не прогнозом о якобы предстоящей войне трактовать надо, а заниматься экономикой, которую он опустил ниже плинтуса», — отметил Avyurval Yuravval.

«Когда вы угомонитесь? Вам так хочется, а Россия не ведётся. Слуги дьявола, а не народа!» — не выдержала Галина К.

Читайте также: «А на Донбасс?» — минобороны Украины: Киев не планируют нападение на РФ