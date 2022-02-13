13 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что депутатам Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины.

Мирослава Романенко, , 18:55 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Качура заявил, что членам пропрезидентской партии «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Lb.ua сегодня, 13 февраля.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данную информацию также подтвердил депутат Рады Александр Дубинский, отметив, что покидать Украину депутатам «запрещено» с полуночи.

«Депутатам СН (от партии «Слуга народа» — М. Р.) сегодня с полуночи запрещено покидать страну», — написал Дубинский 13 февраля в своем телеграм-канале.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», 112.ua и VESTI. Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина.

«А гражданам других стран? Вон Петя [Порошенко] сколькими паспортами махал в своё время. Там у каждого минимум ещё одно припасено, на случай большого шухера», — отметила Viktori2611.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они так и послушались. Как только реально запахнет жареным, аж пятки засверкают у большинства!» — пишет Таисия.

«А вот это уже обидно — пусть валят подальше и поглубже [и] безвозвратно», — отреагировал Денис.

«На передовую, а сзади заградотряд поставить, чтобы назад не побежали», — с сарказмом призвал SW.

«Пусть валят со страны лучше!» — отреагировала Татьяна.

«А они так и послушали!!!» — иронизирует Ольга.

«Крысам не дают сбежать», — пошутил Sti.

«Это очень правильно, их всех надо в один автобус и на передовую…» — написала Людмила.

Бойня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В окопы всех…» — призвал Олег П.

«Наоборот, пусть валят. Предатели!» — добавила Раиса.

«Сидеть, шавки», — не выдержала «Неизвестность».

"Надо и семьи их вернуть сюда. И счета заблокировать. Пусть живут на ЗП (заработную плату — М. Р.), она у них не маленькая», — отметила Ольга.

«Предлагаю вообще всем активистам и «патриотам» запретить покидать Украину!» — отметил Андрей С.

«Кто не успел, тот опоздал», — смеется Салтановская Н.В.

«Огородами уйдут в Кишинев», — пошутила Ольга.

«Деревянный автомат в руки, и на передовую — воевать с «агрессором». А то как украинцев стравливать, так они молодцы, а как какой-то шухер, так первые на лыжи, твари…» — не выдержал Silver.

«Зачем? Чтоб с триколором и караваем встречать?!» — недоумевает Лора.

«Они не успеют сбежать, Кличко, наверное, везде ловушки поставил в Киеве для них», — иронизирует Роберт Т.

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