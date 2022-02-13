Сеть: «Пусть валят». Депутатам от «Слуги народа» запретили покидать Украину
Депутат Верховной рады Украины Александр Качура заявил, что членам пропрезидентской партии «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Lb.ua сегодня, 13 февраля.
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Данную информацию также подтвердил депутат Рады Александр Дубинский, отметив, что покидать Украину депутатам «запрещено» с полуночи.
«Депутатам СН (от партии «Слуга народа» — М. Р.) сегодня с полуночи запрещено покидать страну», — написал Дубинский 13 февраля в своем телеграм-канале.
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», 112.ua и VESTI. Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина.
«А гражданам других стран? Вон Петя [Порошенко] сколькими паспортами махал в своё время. Там у каждого минимум ещё одно припасено, на случай большого шухера», — отметила Viktori2611.
«Они так и послушались. Как только реально запахнет жареным, аж пятки засверкают у большинства!» — пишет Таисия.
«А вот это уже обидно — пусть валят подальше и поглубже [и] безвозвратно», — отреагировал Денис.
«На передовую, а сзади заградотряд поставить, чтобы назад не побежали», — с сарказмом призвал SW.
«Пусть валят со страны лучше!» — отреагировала Татьяна.
«А они так и послушали!!!» — иронизирует Ольга.
«Крысам не дают сбежать», — пошутил Sti.
«Это очень правильно, их всех надо в один автобус и на передовую…» — написала Людмила.
«В окопы всех…» — призвал Олег П.
«Наоборот, пусть валят. Предатели!» — добавила Раиса.
«Сидеть, шавки», — не выдержала «Неизвестность».
"Надо и семьи их вернуть сюда. И счета заблокировать. Пусть живут на ЗП (заработную плату — М. Р.), она у них не маленькая», — отметила Ольга.
«Предлагаю вообще всем активистам и «патриотам» запретить покидать Украину!» — отметил Андрей С.
«Кто не успел, тот опоздал», — смеется Салтановская Н.В.
«Огородами уйдут в Кишинев», — пошутила Ольга.
«Деревянный автомат в руки, и на передовую — воевать с «агрессором». А то как украинцев стравливать, так они молодцы, а как какой-то шухер, так первые на лыжи, твари…» — не выдержал Silver.
«Зачем? Чтоб с триколором и караваем встречать?!» — недоумевает Лора.
«Они не успеют сбежать, Кличко, наверное, везде ловушки поставил в Киеве для них», — иронизирует Роберт Т.
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