Киев, , 15:28 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Качура («Слуга народа») заявил, что членам пропрезидентской партии рекомендовали не покидать территорию Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Lb.ua сегодня, 13 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас это аморально», — рассказал Качура.

Примечательно, что заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук уточнила, что все депутаты фракции, находящиеся заграницей, должны вернуться в страну срочно.

Ранее депутат Качара заявил, что вся эта информационная шумиха вокруг «вторжения России на Украину» — это информационная спецоперация США, нацеленная на мобилизацию стран НАТО, а также создание стойкого «токсичного» образа России в мире.