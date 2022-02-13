Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — сообщает источник.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Также сообщение Reuters обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства «Первый независимый».

«Неужели американцы хоть что-то хорошее сделали?» — иронизирует А230 385.

«Попутного ветра», — шутит V.

«А как же ж демократия?.. Она же недостроенная!..» — с сарказмом поинтересовался Oleg.

«А вы уверены, что президент и Верховная рада ещё на месте?» — задумалась Оксана.

«Маловато что-то», — не без сарказма добавил V. V.

«Еще и все правительство туда же с их нацистами», — отметил Valeriy G.

«Уже не весь мир с нами…» — пишет «Я Косовский».

«Я так понимаю, возвращаться они не будут, иначе выглядеть будет не комильфо. Возвращение будет гарантией того, что на Украину никто не нападёт», — написал Grey Earl.

«Самое время и ВСУ задуматься об «эвакуации», — иронизирует БА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

«Ну всё, тушите свет — сливайте масло», — смеется Максим.

«Янки позорные», — не выдержал Sergey P.

«Они и из Афганистана так драпали, только тут даже нападать никто не собирается», — отметил Николай.

«Рановато, кто будет аэродром Борисполь удерживать для эвакуации?» — не без сарказма спросил «Ленин Владимир».

«Временно». Чтоб американцы просто взяли и навсегда ушли из чужой страны — так не бывает», — смеется «А».

"И Зеленского со слугами (депутатами Рады от фракции «Слуга народа» — О. П.) забирайте на*рен!» — призвал bronko.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Как-то ни одной причины нападения [России на Украину] в западных СМИ не встретил, напададут-нападут, а зачем — молчок… Сами в Украине свои долги отдавайте Штатам и МВФ», — добавил Alex K.

«Беги, Форрест, беги!» — пошутил Ihor фразой из фильма «Форрест Гамп».

«Если всех выведут, как же мы без присмотра останемся?» — смеется Andrey S.

«Вот и ответ кастрюлькам, которые думают, что Джоны и Томы будут умирать за них в «борьбе с РФ», — отреагировал Ivan R.

«Может, эта вся *ерь и сделана, чтоб красиво «уйти» военных со страны?» — недоумевает «Уиталий».

"Никаких временно! Только навсегда!» — призвала Людмила.

«Вывод иностранных войск с Украины начат», — прокомментировал Алексей.

«Навоевались, шороху наделали, и по домам», — смеется Наталья Е.

«Пора…пора… В добрый путь», — с сарказмом отметила Лидия К.

«Да пусть заберут всех своих… и оставят нас в покое. Пусть быстрей бегут, а то будет как в Афганистане», — отметил Виталя Г.

«Побыстрее бы. И всех инструкторов и наблюдательные советы. Денег станет больше в стране», — пишет Лидия С.

«А оружие вложили нашим в руки», — отреагировала Лідія П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

«Это такая «помощь» американская?» — недоумевает Людмила Р.

«Перейдут на дистанционное обучение?» — иронизирует Вера Т.

«Если война так близко, почему не эвакуируют из России? Или исход этой войны понятен — от Украины ничего не останется», — подытожила Ольга Ш.

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