Сеть: «Навоевались!» — с Украины выведут американских военных инструкторов
Министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины. Об этом сообщает Reuters.
«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — сообщает источник.
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Также сообщение Reuters обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства «Первый независимый».
«Неужели американцы хоть что-то хорошее сделали?» — иронизирует А230 385.
«Попутного ветра», — шутит V.
«А как же ж демократия?.. Она же недостроенная!..» — с сарказмом поинтересовался Oleg.
«А вы уверены, что президент и Верховная рада ещё на месте?» — задумалась Оксана.
«Маловато что-то», — не без сарказма добавил V. V.
«Еще и все правительство туда же с их нацистами», — отметил Valeriy G.
«Уже не весь мир с нами…» — пишет «Я Косовский».
«Я так понимаю, возвращаться они не будут, иначе выглядеть будет не комильфо. Возвращение будет гарантией того, что на Украину никто не нападёт», — написал Grey Earl.
«Самое время и ВСУ задуматься об «эвакуации», — иронизирует БА.
«Ну всё, тушите свет — сливайте масло», — смеется Максим.
«Янки позорные», — не выдержал Sergey P.
«Они и из Афганистана так драпали, только тут даже нападать никто не собирается», — отметил Николай.
«Рановато, кто будет аэродром Борисполь удерживать для эвакуации?» — не без сарказма спросил «Ленин Владимир».
«Временно». Чтоб американцы просто взяли и навсегда ушли из чужой страны — так не бывает», — смеется «А».
"И Зеленского со слугами (депутатами Рады от фракции «Слуга народа» — О. П.) забирайте на*рен!» — призвал bronko.
«Как-то ни одной причины нападения [России на Украину] в западных СМИ не встретил, напададут-нападут, а зачем — молчок… Сами в Украине свои долги отдавайте Штатам и МВФ», — добавил Alex K.
«Беги, Форрест, беги!» — пошутил Ihor фразой из фильма «Форрест Гамп».
«Если всех выведут, как же мы без присмотра останемся?» — смеется Andrey S.
«Вот и ответ кастрюлькам, которые думают, что Джоны и Томы будут умирать за них в «борьбе с РФ», — отреагировал Ivan R.
«Может, эта вся *ерь и сделана, чтоб красиво «уйти» военных со страны?» — недоумевает «Уиталий».
"Никаких временно! Только навсегда!» — призвала Людмила.
«Вывод иностранных войск с Украины начат», — прокомментировал Алексей.
«Навоевались, шороху наделали, и по домам», — смеется Наталья Е.
«Пора…пора… В добрый путь», — с сарказмом отметила Лидия К.
«Да пусть заберут всех своих… и оставят нас в покое. Пусть быстрей бегут, а то будет как в Афганистане», — отметил Виталя Г.
«Побыстрее бы. И всех инструкторов и наблюдательные советы. Денег станет больше в стране», — пишет Лидия С.
«А оружие вложили нашим в руки», — отреагировала Лідія П.
«Это такая «помощь» американская?» — недоумевает Людмила Р.
«Перейдут на дистанционное обучение?» — иронизирует Вера Т.
«Если война так близко, почему не эвакуируют из России? Или исход этой войны понятен — от Украины ничего не останется», — подытожила Ольга Ш.
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