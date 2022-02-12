Оксана Переможенко, 12 февраля 2022, 17:14 — REGNUM Британских военных инструкторов вывезут с Украины 12−13 февраля. Об этом сообщает 12 февраля телеканал Sky News, заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
Указанные инструкторы ранее прибыли на Украину для обучения украинских военнослужащих обращению с противотанковыми управляемыми ракетами, которые были поставлены Лондоном.
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и Klymenko Time.
«Пусть валят все. Главное, пусть хоть чучелом, хоть тушкой заберут свою соросятню…» — призвал Xtan do Ngou, esq.
«Дык, уже ж давно выезжали вроде или не до конца выехали?» — недоумевает Денис.
«То выезжали те, кто важные должности занимал», — ответил Денису Дима.
«Скатертью дорога», — с сарказмом добавила Лариса Юрьевна.
«Счастливого пути!» — пошутил Олег К.
«Издалека грозить русским намного спокойнее», — написал R Ro.
«Я думал, они помогать будут», — отметил Patrick.
«А кому и когда они помогли? У них задача другая — натравливать!» — ответил ему R Ro.
«Останутся одни наёмники», — отреагировала Марта.
«Мы свое дело сделали, дальше вы сами», — пишет Roma как бы от лица британских инструкторов.
«Они будут покидать Украину очень храбро…» — иронизирует Artemidon.
«Скоро избавитесь от иностранного влияния. А бандеровцы и соросята с ними уйдут?» — поинтересовался в свою очередь Игорь Г.
«Такие вот союзнички. Сами придумали, сами… [испугались]», — отметил Alex M.
«Если все… [покинут Украину], может и жизнь наладится. Ещё бы Зе (Зеленский — О. П.) с Петей [Порошенко] и своими тимуровцами сдристнули», — добавила «А».
»Вся вселенная с нами!» — пошутила Татьяна, указывая на фразу «Весь мир с нами», которую на Украине часто любят повторять сторонники украинской власти.
«Так и украинцы вместе с ними же уезжают массово… этого украинская власть не видит?» — недоумевает Natali.
«Вывод иностранных войск с Украины начинается?» — спросил Алексей.
«Ох уж эти даты. Как бы не пришлось сроки сдвигать и не перейти на эвакуацию в стиле Афганистана», — прокомментировал новость Dr_ostap.
«Так ясно же, что Путин «испугается и не нападет»… Перемога!» — иронизирует Alex M., отвечая ему (Dr_ostap).
Читайте также: Байден назвал точную дату «вторжения» России на Украину. Сеть: «30 февраля»