12 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что британских военных инструкторов вывезут с Украины 12−13 февраля.

Оксана Переможенко, , 17:14 — REGNUM Британских военных инструкторов вывезут с Украины 12−13 февраля. Об этом сообщает 12 февраля телеканал Sky News, заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанные инструкторы ранее прибыли на Украину для обучения украинских военнослужащих обращению с противотанковыми управляемыми ракетами, которые были поставлены Лондоном.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и Klymenko Time.

Джеймс Хиппи © UK Parliament

«Пусть валят все. Главное, пусть хоть чучелом, хоть тушкой заберут свою соросятню…» — призвал Xtan do Ngou, esq.

«Дык, уже ж давно выезжали вроде или не до конца выехали?» — недоумевает Денис.

«То выезжали те, кто важные должности занимал», — ответил Денису Дима.

«Скатертью дорога», — с сарказмом добавила Лариса Юрьевна.

«Счастливого пути!» — пошутил Олег К.

«Издалека грозить русским намного спокойнее», — написал R Ro.

«Я думал, они помогать будут», — отметил Patrick.

«А кому и когда они помогли? У них задача другая — натравливать!» — ответил ему R Ro.

«Останутся одни наёмники», — отреагировала Марта.

«Мы свое дело сделали, дальше вы сами», — пишет Roma как бы от лица британских инструкторов.

«Они будут покидать Украину очень храбро…» — иронизирует Artemidon.

«Скоро избавитесь от иностранного влияния. А бандеровцы и соросята с ними уйдут?» — поинтересовался в свою очередь Игорь Г.

Джордж Сорос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такие вот союзнички. Сами придумали, сами… [испугались]», — отметил Alex M.

«Если все… [покинут Украину], может и жизнь наладится. Ещё бы Зе (Зеленский — О. П.) с Петей [Порошенко] и своими тимуровцами сдристнули», — добавила «А».

»Вся вселенная с нами!» — пошутила Татьяна, указывая на фразу «Весь мир с нами», которую на Украине часто любят повторять сторонники украинской власти.

«Так и украинцы вместе с ними же уезжают массово… этого украинская власть не видит?» — недоумевает Natali.

«Вывод иностранных войск с Украины начинается?» — спросил Алексей.

«Ох уж эти даты. Как бы не пришлось сроки сдвигать и не перейти на эвакуацию в стиле Афганистана», — прокомментировал новость Dr_ostap.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«Так ясно же, что Путин «испугается и не нападет»… Перемога!» — иронизирует Alex M., отвечая ему (Dr_ostap).

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