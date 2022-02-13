Известие о том, что американские представители ОБСЕ перед началом российского «вторжения» на Украину начали спешно покидать Донецк, в соцсетях расценили двояко. С одной стороны, люди полагают, что на Донбассе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе мало толку: её представители уже давно не «замечают» и не отражают в своих отчётах и половины вопиющих фактов Минских нарушений со стороны вооружённых формирований Украины. С другой — в соцсетях опасаются, что если информация достоверна, значит, Запад дал «отмашку» Киеву начать эскалацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

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Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

«Нынешние представители, руководители миссии ОБСЕ на Украине — это люди, которые лишены совести. Своим бездействием и молчаливым потаканием они, по сути, подталкивают Украину к обострению ситуации. Так не должно быть. Это точно не ОБСЕ, это, по сути, опосредованный союзник нашего врага», — заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова цитирует сайт ДНР.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Толку всё равно никакого от этого ОБСЕ», — соглашается Владимир Мошкин.

«ОБСЕ покинули территорию ДНР! Со слов мирных жителей, они видели большую колону миссии, покидающую территорию Республики», — информирует Роман Кондратьев.

«Пусть поторопятся! Последние самолёты уже на взлёте», — иронизирует Татьяна Пещерова.

«Американские шпионы, вещи называть пора своими именами. И что они забыли в стране далекой??? Всем известно, что их цель — устроить войну, стравить русских с русскими», — замечает Геннадий Симачев.

«Значит, США отдали приказ Зеленскому начать войну на Донбассе. И международные наблюдатели им там не нужны», — считает Юрий Сторожев.

U.S. Army Europe ВСУ

«Значит, что-то получили от своих. Значит, точно готовят провокацию!» — замечает Юрий Рудый.

«Не всё так однозначно. Шумеры могут не подчиниться приказу на карательную операцию и… даже направить оружие против нацистких батальонов. Поэтому в Киеве Госдеп рвет когти, а в Донецке может быть как раз безопасно», — рассуждает Владимир.

«Всё заминировали, теперь тикают, как фашисты. Наша задача спокойно всё разминировать…» — считает Сергей Максимов.

«Значит, согласно расписанию Байдена, с 16 февраля ВСУ начнут массированный обстрел ДНР», — прогнозирует Алиса Б.

«Западные СМИ пишут о том, что американские и британские миссии ОБСЕ приказали своим сотрудникам на Украине и в Донбассе покинуть территорию. Как только начнется эвакуация — это будет сигнал для понимания того, что бандеровцы начинают наступление.

Сегодня день ротации. А вот если вместо уехавших никто не заедет — это и будет тот самый плохой сигнал», — отмечает в своём телеграм-канале председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский.

Народный совет ДНР Владислав Бердичевский

«Новая группа ОБСЕ приехала в Донецк. Судя по чемоданам — это та самая ротация», — подтверждает в своём телеграм-канале 13 февраля корреспондент RT Роман Косарев.

«ВСУ пойдёт в наступление, а они (из-за бугра) будут смотреть на реакцию РФ, «пакет санкций» уже подготовили», — заметил С.

Напомним, о том, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из числа американцев якобы из-за того, что есть «угроза вторжения» со стороны России, начали выезжать из Донецка на автомобилях, 13 февраля известили в Reuters.

Вся западная пресса уже не первый день тиражирует фейки о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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