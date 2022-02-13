Намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой из-за допинг-пробы, показавшей положительный результат на триметазидин, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 12 февраля в социальной сети «ВКонтатке».

Дарья Антонова ИА REGNUM Допинг на Олимпийских играх

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"Руки прочь от Камилы! Дайте ребёнку спокойно выступать! Камиле побед, гордости и всех благ! Камила Валиева — ты лучшая!» — обращается Дмитрий К.

Многие пользователи пришли в ярость от циничных попыток WADA снять российскую фигуристку с соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Пристали к бедному ребёнку, словно педофилы в тёмном подъезде. Носятся всё со своим выдуманным допингом. Просто пытаются морально задавить девчонку, чтобы она не мешала американкам добиться намеченной цели», — считает Андрей И.

Luu Камила Валиева

Некоторые комментаторы отмечают, что ни у кого нет никаких сомнений в том, что Валиева участвует в Олимпиаде честно, но тем не менее для кого-то политика оказывается важнее правды.

«Больше всего в этой ситуации удивляет то, что все прекрасно понимают, что Камила честно победила своих конкурентов. И допинг-тесты на всех соревнованиях показывают нулевой результат. Начать откровенный буллинг человека и говорить, что победа незаслуженная, — это верх подлости. А самым безответственным и лицемерным выступило наше министерство спорта, которое, если в двух словах, описало ситуацию так: «Допинг плохо, мы умываем руки». Подло. В Пекине допинга не было. Как не было его и на других соревнованиях», — уверен Nikolay I.

Часть людей полагает, что российские спортивные чиновники не справляются со своими обязанностями, подставляя наших спортсменов под удар. Другие же, наоборот, уверены, что ответственные лица делают всё от них возможное.

«Американцы давят наших спортсменов, потому что это конкуренты. Это всё понятно, очевидно и даже не трогает никак. А вот что остаётся неясным, почему российские спортивные чиновники вставляют нож в спину нашим спортсменам? За сколько сребреников, интересно, они душу дьяволу продали?» — интересуется Валерий Н.

«Да ладно вам. Наши чины бьются за наших спортсменов как могут. Добились же того, чтобы Валиева продолжила участие в соревнованиях! Может быть, если верить WADA, даже с каким-то там нарушением. Можно только похвалить!» — считает Андрей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Ряд пользователей указывает на то, что это не просто спортивное соревнование, а политическая арена, на которой правила работают против России.

«Мне уже всё равно. Это не Олимпиада. А преследование наших спортсменов. Стыдно, низко и мерзко. За этим издевательским соревнованием не слежу. Не интересно», — пишет Галина Л.

«Вообще, если честно, несмотря на то, что девочку очень жалко, наши спортсмены должны понимать, что они ехали на эту Олимпиаду исключительно с целью «позорить Россию». Не своими низкими результатами, нет. Наши парни и девчонки одни из самых сильных и достойных представителей спорта в мире. Просто отныне они должны становиться грушей, по которой США и их сподручные будут наносить удары и выставлять нашу страну в неприглядном свете. Зачем, зная такие перспективы, было ехать? Не то сейчас время, к сожалению, чтобы пытаться честно добывать себе славу», — написал Артур В.

Напомним, 11 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило в Twitter о намерении оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой из-за допинг-пробы, показавшей положительный результат на триметазидин.