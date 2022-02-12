Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он не пошлёт войска на Украину даже ради эвакуации американских граждан, потому что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то развернётся мировая война, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«А как же красавица? Вы её бросили?» — интересуется Джабраэль М.

Многие пользователи оказались рады услышать от американского президента слова, указывающие на наличие у него последних остатков разума.

«Произошло прозрение! Наконец-то! Они поняли, что никто Украине не угрожает. Или поняли, что лучше не нападать!» — предполагает Людмила О.

«Просто Лиз Трасс рассказала, объяснила им, в конце концов, что, оказывается, Воронежская и Ростовская области — это территории России», — издевается Людмила К.

«Слабо верится, но хотелось бы, чтобы это действительно оказалось правдой! Судя по последним событиям, американцы были настроены на войну», — считает Ellen D.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Некоторые комментаторы отмечают, что именно такого положения вещей и добивалась американская администрация — стравить Украину с Россией и наблюдать за братоубийственной войной со стороны.

«Американцы и не намеревались сами принимать участие в этой бойне. Цели такой не было. Необходимо отвадить Россию от Европы, лишить её рынков сбыта на Западе, тем самым установив монополию США на поставки энергоресурсов», — указывает Надежда Х.

«Ну, конечно! Главное ведь — это заварить кашу и наблюдать затем за происходящим из кустов», — отмечает Ирина А.

Цитата из м/ф «Маша и Медведь». реж. Олег Ужинов. 2011. Россия Заварили кашу

Часть людей полагает, что США намереваются выиграть у России Европу за счёт того, что Москва завязнет в приграничном конфликте и растеряет свою репутацию на Западе. Граждане отмечают, что англосаксонская стратегия производит на них сильное впечатление, поэтому российскому руководству необходимо найти достойный ответ на этот вызов.

«США никогда не сойдутся в схватке с Россией, потому что всем известно, к чему это всё по итогу приведёт. Американцы действуют искусно, и за это им следует отдать должное. Суметь натравить на Россию братскую республику, оболванить население Украины и умудриться при этом грабить этот народ — такое не все умеют. К счастью, или, к сожалению, русские не такие. Не могут так цинично добиваться своих интересов», — заметил Андрей В.

Ряд пользователей указывает на то, что вся надежда остаётся только на здравомыслящих украинцев, которые не допустят, чтобы киевские власти устроили новый виток кровопролития в Донбассе.

«Сценарий для развития конфликта на Украине уже давно написан и все мы о нём прекрасно знаем. Знаем, что будет. Точно также это всё знают и там, в Европе. Только лишь бедные украинцы находятся в неведении. Их мозг тщательно промыли антироссийские пропагандисты. Теперь они свято верят в то, что Россия хочет Украине зла. А ведь Россия всего-то-навсего хотела жить мирно и торговать с Европой», — пишет Ирина А.

Напомним, 11 февраля президент США Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу NBC о том, что он не пошлёт войска на Украину даже ради эвакуации американских граждан, потому что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то развернётся мировая война.