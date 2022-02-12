Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Украины, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 12 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Из этого следует, что силовая операция на территории двух непокорных областей — вопрос решённый. Вновь кровь, слёзы, дым и разруха», — считает Andrey S.

Многие пользователи пришли к выводу, что спешное бегство иностранных граждан с украинской территории может быть связано только с тем, что обострение конфликта на Украине — это неизбежность.

«Чего-то замыслили. Надо бы и нашим российским дипломатам тоже покинуть временно Украину, на всякий случай. Интересно: что такое замышляют Штаты, что они предполагают опасность нахождения своих граждан в Киеве? Линия соприкосновения в Донбассе достаточно далеко располагается от украинской границы», — отметила Наталья В.

Некоторые комментаторы отмечают, что властям Луганской и Донецкой Народной Республики, а также руководству России следует готовиться к самому худшему исходу многолетнего трагического противостояния на востоке Украины.

«Значит, скоро будет та самая провокация, о которой все говорят. Вот скучно им без демократических свобод на Украине. И куда подевалась народная смекалка? Разве украинцам так было трудно понять, для чего на баррикадах раздавались пирожки?» — задаётся вопросом Tamara K.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Украинцы

Часть людей полагает, что избежать войны не удастся, ведь Америка подготовила почву под то, чтобы выставить Россию в качестве «агрессора» и «империи зла».

«Получается, костёр Штаты уже приготовили. Истерию о том, что «Россия виновата», в мировых СМИ раздули неспроста. В уши людям налили помоев, политиков западных подкупили. Скоро подожгут костёр, и обвинят во всём Россию. И закричат из-за океана: «Европа, вы следующие! Срочно ставьте наши базы, иначе вам конец!» Ничего не забыл?! А если что не так пойдёт, всегда можно задний ход дать, ведь виноватый уже назначен», — отмечает Сергей С.

Ряд пользователей предполагают, что американцы наконец-то сделали выводы относительно того, в какое время им следует уносить ноги.

«США прекрасно понимают, что в случае начала конфликта Россия в любой момент может закрыть небо над Украиной. Чтобы не создавать вьетнамо-афганский прецедент, американцы заранее спешно покидают Украину», — поделилась своим мнением Сара Г.

«Интересно, сколько американцев сейчас покидает Украину? А сколько австралийцев уже покинуло по инструкции ранее? Сотни? Тысячи?» — интересуется Mar R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территория Украины

Нашлись и те, кто отмечают, что Соединённые Штаты готовят всему миру кровавое представление, по сценарию которого Вашингтон должен оказаться единственным и безальтернативным героем-победителем.

«Американцев призывают эвакуироваться из Киева, но никто из них не спешит бежать из Москвы… Чуют, твари, за кем победа будет!» — пишет Сергей К.

«Всё сводится к тому, что Украину подготовили к тому, чтобы быть в качестве священной жертвы, которую вознесут на американский алтарь. Америке нужна война, нужна кровь, чтобы оставаться гегемоном, чтобы править миром», — написала Валерия Г.

Напомним, 11 февраля президент США Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу NBC о том, что американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Украины. Глава Белого дома отметил, что может случиться конфликт с одной из самых крупных армий мира, поэтому «всё может быстро стать безумным».