Вопрос министра обороны России Сергея Шойгу к британскому коллеге Бену Уоллесу, зачем Великобритания направила на украинскую территорию свой спецназ, и в пределах какого срока он там будет находиться, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 12 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Пусть Великобритания начнёт снимать напряженность на Украине. На каком основании припёрлась она туда?» — интересуется Юлия Н

Многие пользователи оказались рады тому факту, что министр обороны России перехватил инициативу у Министерства иностранных дел РФ, и теперь он лично будет выяснять причины, по которым западные страны вдруг решили накачать Украину вооружением и натравить её на нашу страну.

«Правильно! Нужно к стенке ставить этих зарвавшихся и прямо вопросы задавать, называть вещи своими именами. Великобритания — это остров в Северном море. Какое он имеет отношение к событиям, развивающимся на территории Украины?» — написал Валерий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Британия уже не в первый раз суёт свой нос на территорию России, поэтому не стоит удивляться тому, что они вновь пытаются оказать давление на нашу Родину.

Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и Бен Уоллис

«Великобритания частый гость на юго-востоке Украины. Вспомните Крымскую войну, в которой Англия принимала самое активное участие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Лондон намеревается вновь устроить тёмную России, чтобы сместить геополитическую карту в свою сторону», — считает Кирилл В.

Часть людей полагает, что закончилось то время, когда необходимо было задавать острые вопросы руководствам западных стран. Граждане убеждены, что отныне только проявление силы будет оказывать решающее воздействие на разворачивающиеся процессы на Украине.

«Ну-ну. И Борис Джонсон по стойке смирно доложил Шойгу, что срочно выведет британский спецназ с территории Украины. Конечно, иначе ведь быть не может», — пишет Sarraf M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«И чего Шойгу ждёт? Что ему предоставят развёрнутый доклад с извинениями? Пошлют куда подальше. Разве неясно? Британцы уже ведут войну с Россией, горячая фаза которой пока что не началась, но вскоре неминуемо случиться. Хватит с ними болтать, пора делом доказать, что с Россией шутки плохи», — поделился своим мнением Алексей П.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия всё ещё не признала независимость опекаемых ею республик, поэтому неудивительно, что Великобритания решила бить своего оппонента в самое слабое место.

«С таким же успехом Великобритания может требовать от России вывести российские войска с территории Белоруссии. Российская Федерация обязательно заявит о том, что это их личное дело. Так что наши власти хотят от Англии?» — задаётся вопросом Владимир Г.

«Пока Россия не признает Донецкую и Луганскую Народные Республики все эти претензии к странам НАТО в пользу бедных. Пока российская власть не наберётся смелости и не сделает то, что должна была сделать ещё в 2014 году, нас так и будут использовать в качестве мальчика для битья», — уверен Николай П.

Нашлись и те, кто уверены, что в случае конфликта британский спецназ отойдёт на второй план и будет наблюдать за тем, как некогда братские народы грызут друг другу глотки.

«Британские военные, словно рефери, будут наблюдать за правилами боёв в предстоящем конфликте в Донбассе. Будут штрафы вводить для тех, кто, по их мнению, ведётся себя нечестно», — предполагает Сергей Л.

Напомним, 11 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве о том, что западные страны могут внести вклад в снижение напряженности в Европе, прекратив поставки оружия на Украину. Кроме того, глава Минобороны РФ поинтересовался, зачем Великобритания направила на украинскую территорию свой спецназ, и в пределах какого срока он там будет находиться.