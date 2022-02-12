Соцсети всполошило известие о якобы объявленной США дате вторжения России на Украину. Многие опасаются, что провокация действительно произойдет в самое ближайшее время, пока идет Олимпиада в Пекине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Всё предельно просто — блок НАТО отбомбится по Киеву и свалит это на Россию», — считает Владимир Медведев.

«Значит Запад и США планируют сами устроить провокацию, чтобы Россия дала адекватный ответ», — поддерживает Александр.

«Думаю, Россия готова к любому обороту событий. Ну не зря же в Чёрное море пригнали корабли Балтийского флота», — рассуждает Ирина В.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь) Учения со стрельбами в Черном море

Не обошлось без иронии.

«Зачем американцы свои желания и намерения приписывают России? Так бы и говорили: США хотят, чтобы Россия напала на Украину 16 числа. И всё стало бы на свои места», — отмечает Олег Вихров.

«Байден информацию получает из СМИ? Или он сам в СМИ даёт информацию, которую потом, прочитав, берёт за основу?» — спрашивает Серей Пахомов.

«Говорят, Украина в знак солидарности со всем цивилизованным миром тоже призвала своих граждан покинуть территорию Украины», — шутит В.

«30 февраля точно нападут», — «пророчествует» житель Саратова.

Украинские пользователи даже анекдот сочинили: «Прекратите переносить даты вторжения — каждый раз приходится печь новый каравай и покупать свежие цветы. Денег не напасёшься».

Но российский журналист Валентин Богданов считает, что уже не до шуток.

«Иронизировать и шутить по поводу озвучиваемых США дат вторжения России на Украину можно до бесконечности, но лишь в том случае, если у вас есть гарантии или тайные знания о том, что к дате, над которой вам так смешно смеяться, не будет создана такая ситуация, при которой любое не пассивное поведение с нашей стороны окажется для нас единственно возможным сценарием.

Не зря ведь в свое время в Белом доме резко поправили Байдена, когда он попытался поставить масштаб грядущей американской реакции в зависимость от реальных действий России. Но реальность тут давно не живет. Помните! О том, что вторжение случилось, объявят не в Москве, не Киеве, а в Вашингтоне. И вот это уже совсем не смешно», — написал он в своем телеграм-канале.

«Маневры российской армии у границ с Украиной никого не должны волновать ровно до момента нарушения «красной линии» — попытке нанесения ущерба ДНР или ЛНР. Время на ожидание перевоспитания фашизма прошло.

Малейший «пук» ВСУ в сторону ЛНР или ДНР может закончиться печально для ВСУ. По мнению генералов НАТО, лучшим решением ВСУ была бы быстрая передача Донецкой и Луганской областей ДНР и ЛНР с восстановлением всех прав русского населения Украины. Это бы сняло напряженность и не замарало бы их мундиров», — рассуждает Геннадий.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ. Донбасс

«Диву даёшься, что творят эти западные политиканы. Уже и даты начала русской агрессии известны им, и число, и час, и минуты. Просто бред слабоумных их обуял от ненависти и злобы к России. А что им остаётся, если в большой политике почти во всех странах у них министрами обороны ставятся врачи-гинекологи и школьные учителя», — замечает «Русский Гром».

Есть те, кто отнесся к США с сочувствием.

«Как мне жаль американский народ, который имеет маразматика-президента, выжившего из ума и зомбированного Лондоном. Эта шестёрка будет до конца своих дней подставлять под удар весь свой народ, неужели его не настигнет оружие «Судного дня», очень хочется в это верить!» — поделилась Светлана.

Напомним, ранее о том, что американский президент Байден назначил новую дату нападения РФ (16 февраля), известили в Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Европейцы же отнеслись к предупреждению с долей скепсиса, пишет Politico.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию, посвящённую «вторжению» России на Украину.

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