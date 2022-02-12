Украинский президент Владимир Зеленский поручил увеличить Силы территориальной обороны Украины до двух миллионов человек. Об этом 11 февраля в ходе брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По словам чиновника, 11 февраля украинский лидер поручил максимально увеличить число членов территориальной обороны, которые «будут готовы защищать страну в случае необходимости».

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

«То есть мяса пушечного набрать…» — отреагировал Алексей М.

«Очередное бандформирование», — добавила Ирина Г.

«2 млн?! 5 млн лучше!!! Пока вы грабить будете…» — написал «Йод».

»Ну наберёте вы 2 млн дармоедов? А кто их кормить будет? Вы что ли, грудью?» — недоумевает Андрей Д.

«О! Вижу самооборону 2.0. Опять наркоманы и прочие бомжи… будут машины останавливать и проверять всех на «пидозрилисть» (подозрительность — О. П.)? Только теперь в руках не палки и держаки от граблей, а оружие, которое тупорылая власть выдала?» — недоумевает Сергей.

«Нет столько упоротых», — считает Дмитрий.

«[Ничего себе]! 1 млн силовиков разного пошиба, полумиллионная армия и 2 миллиона тероборона! Каждый десятый на службе? А если отбросить детей и стариков, то каждый третий…» — задумался Oleh P.

U.S. Army Europe Солдаты ВСУ

«Раздайте им оружие, чтобы они снесли быстрее зелёную власть…» — не выдержал Sergeyzf.

«Последняя попытка удержаться во власти», — прокомментировал Алексей.

«По-моему, это хитрый план, чтобы сдаться в плен и на халяву переехать в РФ», — иронизирует один из комментирующих.

«Думают, что какая-то территориальная оборона способна остановить регулярную армию?!» — недоумевает «Частный Сектор».

«Слабоумие и отвага…» — смеется Олег Иванович.

«Твари, готовы положить хоть 10−20−30 миллионов, лишь бы успеть свалить…» — отметил Vall.

«Так 450 депутатов вместе [со] своими семьями, вы лучше двух миллионов. Ироды продажные, вы за спины народа не прячьтесь. Кому продались, пускай вас и защитят! Или им слабо? Как деньги красть — не слабо!..» — отметила Любовь Б.

«[Два миллиона] женщин с деревянными автоматами…» — пошутил Володимир, указывая на то, что тренировки лиц, входящих в тероборону, проводятся с применением муляжей автоматов, изготовленных из дерева.

«Ещё чуть-чуть такой власти и российскую армию будут встречать с хлебом и солью», — подытожил Сергей О.

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