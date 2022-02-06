6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Харькове 5 февраля состоялся так называемый Марш единства.

Оксана Переможенко, , 11:53 — REGNUM В Харькове 5 февраля состоялся так называемый Марш единства, которым планировалось «сказать всему миру, что Харьков — это украинский город». Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что участники шествия скандировали националистические лозунги «Слава Украине! Героям слава», «Харьков — это Украина!», «Одна единая, соборная Украина», «Украина превыше всего». В руках у собравшихся можно было заметить государственные флаги, флаги ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) красно-черного цвета и большой баннер с надписью «Харьков — это Украина». По оценкам журналистов Klymenko Time, на акции присутствовали около трех тысяч человек.

Читайте также: «Может, Харьков этого и ждёт?» — Зеленский: РФ может «захватить» Харьков

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time.

«CNN сказали: Харьков — это Россия! Значит, Россия! Не надо спорить с союзниками!» — иронизирует «Дон Педро».

«Блин, когда эти люди работают? Одни марши да протесты — чудесная страна!» — шутит «Благо есть».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А кто решил, что Харькову грозит агрессия России? Нагнетание страстей среди населения без доказательной базы может быть целевой дезинформацией населения или отвлечением от чего-то происходящего в стране», — написал Юрий Б.

«Против неподъемных цен и тарифов никто не выходит», — добавила Наталья.

«Меня удивляет одно, почему они талдычат, что Харьков — это Украина? Они что, сомневаются? Раз так пытаются убедить, значит, тут что-то не то!» — отметила Нина Л.

«[Надоели] уже. Упорно так разваливать страну?! А может, быстрее бы, скорее вернутся земли и народ в Россию», — отреагировала Анна Л.

«А чего ходить-то просто так? Берите лопаты, ломы и копайте противотанковые рвы. Баррикады в городе возводите. Или вы решили своими хождениями отпугнуть «агрессора»?» — с сарказмом добавил Александр Я.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну это несерьёзно! Меры не совсем эффективны! Предлагаю выставить часовых по периметру Харькова, через 100 метров друг от друга. А, и это… пусть часовые гимн орут без перестану, психологическая атака, так сказать. Тогда точно русский сапог не посмеет ступить на землю казацкую!» — пошутил Иван П.

«Как обычно — под угрозой увольнения согнали бюджетников…» — пишет Анатолий Т.

«Граждане Харькова, видимо, сомневаются и для уверенности пишут, что город сей це (это — О. П.) Украина», — написал Евгений С.

«Ходят, сами себе доказывают, что они с Украины. Сюр какой-то», — задумалась Марина Г.

«Я не представляю, чтобы в России в любом из городов люди доказывали сами себе принадлежность к своей стране», — отметил Александр К.

«Кто чувствует за собой правду, тот ничего не доказывает! А раз доказывают, значит, что-то не так!» — отреагировал Александр Щ.

«Я все же надеялся за 8 лет увидеть хоть один нормальный митинг против запретов буквально всего, включая родной язык большинства, против сомалийской коррупции и нищеты, когда людям приходят дикие счета за коммуналку, против гражданской войны. Ан нет…» — добавил Admin Z.

«Одурманенный народ», — пишет «Палыч».

"Харьков — Украина, Могилев — Белоруссия, Суздаль — Россия. Принудительный урок географии…» — иронизирует «Ангел в тени ледокола».

«Страна-митинг. Что ни день, то демонстрация, парад или митинг», — отметил Данил А.

«У Харькова с Галичиной такое единство, как у Израиля с Палестиной!» — подытожил Uri K.

Отметим, по мнению депутата Рады Ильи Кивы, в Харькове на акции была максимум тысяча человек, об этом украинский политик написал в своем телеграм-канале.

Читайте также: «Все, что умеем!» — в Киеве цветами флага Украины подсветили Родину-мать