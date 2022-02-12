Новой датой возможного «нападения» России на Украину может стать 15 февраля. Об этом 11 февраля сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных чиновников из неназванной страны. По информации источника, действия Россия могут включать провокацию в Донбассе или прямое нападение на украинскую столицу.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание», а также в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time.

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«Если верить этим датам, на нас Россия уже 10 раз успела напасть», — отреагировал Tot.

«Секретный план вторжения:

Понедельник.

1. Захват Харькова и Одессы.

2. Обед.

3. Захват Киева.

4. Торжественный ужин.

Вторник.

1. Парад Победы в Киеве.

2. Награждение.

3. Обед.

4. Выступление Владимира Зеленского с новой концертной программой перед наиболее отличившимися частями.

5. Ужин.

6. Возвращение войск к месту постоянной дислокации», — иронизирует DAV.

«Че, опять?» — недоумевает Alex.

«Дата будет переноситься до бесконечности», — смеется Макси.

«Есть время пожить еще», — пошутил Артём.

«Так и запишем. Уже сколько таких дат было? Хлеб уже черствый в ожидании «оккупантов» в Киеве», — не без юмора добавил «Kіевлянинъ».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

»Блумбергу закусывать надо, чтобы не казалось», — пишет Сергей.

«Путину сообщили?! Не забудьте уточнить время начала «агрессии»!!!» — иронизирует Евгений В.

«Той Украины столько нет, сколько сценариев и сил для её захвата!» — отметил Al N.

«Пора уже букмекерам ставки принимать», — пошутил Sergey Sergeevich.

«Цветы завяли уже!» — с сарказмом написал Andrii.

«А если не вторгнется, будет национальный праздник?» — недоумевает НТС.

«Как американские космические запуски — всё время откладывают…» — отреагировал Mountain View.

«А что, земля уже промёрзла, пора?» — смеется Ирина.

«Пусть уже выпустят календарь вторжений на весь год, чтобы ясность у всех была», — прокомментировал Андрей.

«Сколько можно уже украинскому народу надежду давать? Ждать устали. Задолбались букетики покупать, чтобы на броню танков класть. Боюсь так и не дождутся», — пошутил Константин А.

«А за все предыдущие даты кто ответит?» — поинтересовалась Ольга.

«Такое ощущение, что украинцы не воевать будут с РФ, а с почестями встречать как освободителей», — добавил Stade Rennais.

«Россия просит США перенести дату вторжения, не успевают», — иронизирует Die Biene.

«Блумберг установил Путину крайний срок для нападения. За невыполнение наложат санкции», — с сарказмом пишет Alex K.

«Прям в день, когда Шольц в Москву приедет?» — задалась вопросом «А».

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

»Билеты раскуплены, зрители уселись. Начинайте», — шутит Alex.

«Как… [надоели] уже, раньше это хоть смешно было», — отметил Олег.

«15 февраля какого года?» — недоумевает Svеtlana.

«По ходу, эта музыка будет вечной, даже если не менять батарейки», — с юмором подытожил VK.

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