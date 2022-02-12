12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Киев в течение двух суток ожидает от Москвы ответа на просьбу прояснить ситуацию с «военными действиями» России в Крыму и «в районах, прилегающих к территории Украины».

Оксана Переможенко, , 11:44 — REGNUM Украинская сторона в течение двух суток ожидает от России ответа на просьбу прояснить ситуацию с «военными действиями» РФ в Крыму и «в районах, прилегающих к территории Украины». Об этом 11 февраля написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, Klymenko Time, «Наглый» и «Панченко». Также заявление украинского дипломата обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.ua».

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

"Заходим на сайт Министерства обороны РФ и читаем, что, куда, когда, где. Мне кажется, вопрос был такой: когда уже нападете, задолбались ждать», — иронизирует Наталья.

«Видимо, хозяева из США приказали потребовать», — пишет один из комментирующих.

«А потом? А потом наступит кратковременная газовая незалежность», — пошутил Олег Петрович.

«Через 48 часов потребуют в срочном порядке предоставить все данные в течение 72 часов», — не без сарказма добавил Alex.

«Пусть у Польши требует… Там тоже ведётся деятельность на границе… Или неинтересно!?» — задалась вопросом Алла.

«Что значит потребовала? Украина ничего не может требовать! Она должна исполнять Минские и не валять дурака!» — отреагировал Yegor.

«Год назад не требовали, за восемь лет не требовали, а теперь потребовали? Визжали бы… если бы РФ потребовала ответить за учения с НАТО», — отметил Андрей.

«Я запутался, мы воюем 8 лет или РФ подводила эти 8 лет войска к нашим границам? Если не воюем, то почему платим военный сбор все эти 8 лет, куда идут наши деньги?» — недоумевает «А».

"В телескоп, кстати, можно увидеть. Без запроса», — шутит «Сир Эртур Дейн 84».

«Скоро кто-то галстуки жевать будет», — отреагировал не без сарказма alexsus26.

«Украина с такими требованиями может пойти куда подальше. Москва в ответ запросит цели пребывания ВСУ на Донбассе», — считает N. K.

«Пора думать, как бы Зелю (Зеленского. — О. П.) не прозевать, когда он драпать будет», — пишет Лора.

Владмир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Наверное, ответ будет типа: Россия вправе размещать и передвигать свои войска на своей территории как угодно. И ответный запрос [России] — предоставить расположение иностранных войск и военных объектов на территории Украины», — прокомментировал новость Dmitriy.

«А разведка Украине зачем?» — недоумевает Sasha.

«Как бы ответ не пришлось засекретить… от стыда», — иронизирует Вячеслав С.

«Последний шанс: «Ну напади уже, РФ…». Извращенцы…» — с юмором написал Виктор Владимирович К.

«Ок, Кулеба, про 48 часов поняли, а что после? Разорвём дипотношения на восьмой год? Сериалы перестанем продавать? «Джавелинами» возвращать территории? Что?» — недоумевает автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Санкции РФ для Украины будут фатальны. Бензин, электричество… Список огромный. Импортозамещение по-украински не сработает», — отметил Максим Т.

«Откажемся от транзита «агрессорского» газа, от российского дизеля, от битума, от угля для металлургической промышленности и от «вонючей» русской электроэнергии!» — с сарказмом добавил Анатолий А.

«Очередной повод жаловаться потом Западу, что нас послали…» — пишет Андрей.

«Накличут они войну с такой дипломатией», — отметил Andrey.

«Я уже вижу, как Шойгу вместе с Путиным отчитываются перед Кулебой», — смеется Vendetta.

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