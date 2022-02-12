На Украину прибыл еще один самолет, доставивший украинской стороне 90 тонн боеприпасов в качестве военной помощи Соединенных Штатов Америки. Об этом 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

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«Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для вооруженных сил Украины», — написал украинский министр.

Также глава оборонного ведомства Украины уточнил, что в целом Вашингтон поставил Киеву уже порядка 1,3 тыс. тонн вооружений.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Первый независимый», а также — в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua. Многие указали на то, что США не просто так снабжают Украину вооружением.

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«Зря стараются. Две-три ракеты уничтожат все старания», — написал Юрий С.

«Эта «дружеская» помощь похожа на лечение наркозависимого путем снабжения его… [наркотическими веществами]», — отметил bronko.

«Уже скоро оружия будет больше, чем военных», — с сарказмом добавила lidiya.

«Этих бы клоунов у власти отправить этими птицами к… [американцам]», — отреагировал Андрей.

«Только вот всё это правительственное и олигархическое кодло свалит в случае чего…» — написал Дмитрий.

«А потом они заявляют, что путем мирных Минских соглашений они не пойдут…» — прокомментировал новость Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Чтоб эти птицы попадали на Белый дом», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Они его (оружие. — М. Р.) сейчас навезут, потом скажут — воюйте, отрабатывайте, а то зачем мы тогда нагнетали», — не без сарказма отметил Влад В.

«Продали лохам ещё 90 тонн смерти», — иронизирует Павел Н.

«Ще не вмерла (еще не умерла — первые строки государственного гимна Украины. — М. Р.), тогда вот вам 1300 тонн оружия, уже пора», — отреагировал Андрей К.

«Американцы всё же решительно настроены воевать с Россией на нашей территории и нашими людьми», — пишет Анна Л.

«Да, скоро наша нищая Украина все деньги потратит на вооружение и войну — и всё!» — добавила Светлана П.

«Всё делают, чтобы ружье всё же выстрелило», — пишет Анатоль К.

«Что отдаёшь, то и получишь», — пишет Витя О.

«Буде что продавать…» — не без сарказма подытожил Леонид В.

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