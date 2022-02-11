11 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что Россия якобы может начать вторжение на Украину в любое время, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

Мирослава Романенко, , 20:35 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы может начать вторжение на Украину в любое время, в частности, в период зимних Олимпийских игр, сообщает 11 февраля Reuters.

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности, во время зимних Олимпийских игр», — сказал он.

Политик отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников своего дипломатического представительства на Украине. Также он в очередной раз призвал американских граждан немедленно покинуть Украину.

«Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к границе с Украиной. Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр», — добавил политик.

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Заявление Блинкена обсудили в украинском телеграм-канале «Первый независимый», а также на странице украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"А что, уже дату не называют? В любой момент — может, в следующем году, а может, и через десять лет. Вам же сказали, идиотам, что нужны гарантии от НАТО нерасширения на восток. Вы что ответили? Можно ведь теперь ответить, что НАТО может напасть на Россию в любой момент. Прошли те времена, когда России нужно соблюдать правила, а вам можно делать что хочется. Нужно садиться за стол переговоров», — написал Дима.

«А биолаборатории уже эвакуировали?» — не без сарказма поинтересовался Павел Н.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Да что ж их никак не попустит? Сколько можно нагнетать?!» — недоумевает Таисия.

«Как же… [они] хотят, чтобы Россия начала войну. Сами они участвовать не будут, а славяне погибнут…» — отреагировал Backups.

«Блинкен, лечиться не пробовал? Раз у тебя тревожные признаки…» — иронизирует Sergey G.

«Шел пятый год виртуальной войны в голове у Блинкена», — отметила Светлана А.

«Скорей бы уже. Как этот трёп про вторжение надоел», — пишет Ирина К.

«Ростовскую и Воронежскую области уже «оккупировали», Вашингтонская в листе ожидания», — пошутил Евгений Л.

«Им надоест это повторять или нет?» — недоумевает Иван Л.

«Ну даты называть уже как-то неудобняк. Лови момент», — смеется Александр Л.

«Зеленому (Зеленскому. — М. Р.) завозят последние галстуки… ждем-с», — с сарказмом добавил Сергей Х.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Уже с 2014 года началось… Блинкен!!! А Россия всё как-то не приходит», — отметил «Блак Браво».

«Последнее китайское 100 500-е предупреждение», — шутит Сергей С.

«По пятницам никто не нападает, ждите начала недели, у людей выходные… алё», — пошутил Валера Ю.

«А может не начаться [«вторжение»] в любой момент, но это неточно», — с юмором подытожил Алексей Д.

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