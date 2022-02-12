Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 11 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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"Задорнов говорил про американцев, а оказалось, что интеллектом не блещут ещё и англичане», — считает Дмитрий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что британский министр иностранных дел, скорее всего, совершила ошибку, но эта оплошность говорит о том, как неуважительно относится Великобритания к России.

Gov.uk Лиз Трасс

«У этой дамочки, скорее всего, проблемы с географией, и она подумала, что речь идёт об одной из областей Украины, а не о двух областях в составе Российской Федерации. Я напомню, что именно она и ей подобные орут об агрессии России против Украины», — пишет Сергей С.

«Сказал бы кто-нибудь Трасс, что в России есть аж два города с названием Ростов. А потом надо стакан водки налить ей, чтобы легче думалось. Как выпьет водку, так ещё добавить, что и Новгород у нас не один. И ещё стакан водочки протянуть», — советует Сергей Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что встреча министров иностранных дел Великобритании и России обернулась большим скандалом, причём опозорился как раз таки Лондон, который пытается общаться с Россией с позиции недовольного учителя.

«Боже, зачем она вообще к нам приехала? Даже не потрудилась карту Российской Федерации изучить. Лавров — красавчик, показал англичанам, кого они могут избрать на пост премьер-министра. Такое пренебрежение ещё раз доказывает, что им наплевать на Россию, Украину, Грузию, Прибалтику и т. д. Только лишь трёп один», — отмечает Марина П.

Министерство иностранных дел Российской Федерации В ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Великобритании Э.Трасс

Часть людей полагает, что такие оплошности могут сигнализировать о катастрофическом интеллектуальном уровне британской элиты, которая скатилась до подобного позора всего лишь за несколько десятилетий.

«Вы все еще верите в дееспособность западных политиков после таких заявлений?» — интересуется Андрей Л.

«Мы имеем дело с больными людьми на высоких европейских постах. Ничего хорошего от них ждать не приходится», — заметил Олег М.

Ряд пользователей указывает на то, что вырождение элиты происходит не только в Британии, но и на всём Западе.

«В Америке и Англии, да и вообще на Западе всегда была патологическая необразованность населения и ограниченность мышления. Там хорошее образование всегда стоило очень дорого и было доступно только очень элитным группам и правящим классам. А сейчас в их университетах преподают случайные, приезжие люди. И их элиты деградировали до плинтуса. А среди простых людей можно встретить очень культурных и образованных, но они не вхожи в правящие классы и не принимают решения в стране», — поделился своим мнением Виктор Р.

Нашлись и те, кто призывают российские власти не отмалчиваться, когда британские министры, пускай даже и по ошибке, покушаются на территориальную целостность России.

«И сколько ещё Россия будет терпеть эти оскорбления? Даже КНДР и Иран им бы по морде дали. Китай они себе не позволяют, к примеру, плохим словом упоминать. Всегда с претензией, но в уважительной форме», — написал Рафаэль И.

Напомним, 11 февраля РБК опубликовало материал, согласно которому, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пояснила, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями по ошибке, думая, что речь идёт об украинских территориях.