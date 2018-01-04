2 Февраля
8:53
Путин: Украина в НАТО — это война
Минские соглашения и ключевые инициативы России по безопасности на фоне непрекращающегося лая западных СМИ о скором «нападении» России на Украину, вновь стали предметом ожесточённых дискуссий на самых высоких уровнях.
Из ответа США по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент России Владимир Путин.
8:52
Посол РФ призвал власти Японии перечитать предложения РФ по безопасности
Высказывания руководства Японии по ситуации вокруг Украины противоречат духу добрососедских отношений между Токио и Москвой и являются контрпродуктивными. Об этом российский посол в Японии Михаил Галузин заявил 2 февраля в ходе выступления в клубе иностранных журналистов в Токио.