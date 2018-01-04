Власти Украины продолжают стягивать войска к границам республик Донбасса. Растет число обстрелов ЛНР и ДНР и провокаций на территории республик. Западные страны ежедневно поставляют на Украину оружие. По данным донбасских лидеров, Украина и западные кураторы ее власти готовят наступательную операцию. Часть украинских и западных политиков заявляют, что «вторжение России» маловероятно, однако война может вернуться в горячую фазу вследствие провокации одного из множества не контролируемых официальными властями «батальонов». На этом фоне Россия продолжает настаивать на рассмотрении своих инициатив по глобальной безопасности. Пока, по словам президента России Владимира Путина, американская сторона игнорирует принципиальные озабоченности Москвы.

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