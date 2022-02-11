Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в феврале могут быть отменены последние ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, в том числе обязательная самоизоляция для людей с подтвержденным заболеванием. Он также заявил, что отмена коронавирусных ограничений является частью стратегии по «жизни с ковидом», которая проводится на основании «позитивной статистической тенденции». Предлагаемая «стратегия» будет проведена в Англии, однако не понятно, последуют ли Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия ее примеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тем не менее для многих британцев вопрос о том, что делать, если они все еще боятся вируса, остается открытым.

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Часть пользователей не понимает, о чем переживают представители «уязвимых категорий», потому что для них опасна практически любая болезнь. Они советуют всем «переживающим» сидеть дома и не ограничивать жизнь остальных людей, которые устали жить в пандемии.

«О чем они переживают? Об обычной простуде? Эта пандемия надувательства должна закончиться», — прокомментировала @Lolsacs.

Nickolay Romensky Люди в Лондоне в масках

«Если вы переживаете, просто ведите себя так, будто ковидные ограничения не отменили», — посоветовал @andrewSmith3ch.

«Оставайтесь дома, носите маски, или ничего не делайте. Это выбор каждого», — считает @Mwmoliver.

«Сидите дома, надевайте четыре маски и перестаньте ограничивать жизни тех людей, которые хотят продолжать жить нормально», — обратился @ken_frost.

«Оставайтесь дома и не держите нас!» — написала @GagneMarie1.

Некоторые комментаторы с хроническими заболеваниями ответили, что они прекрасно понимают, что постоянно жить с ограничениями нельзя, а также объяснили, что они переживают, потому что правительство не предлагает никаких изменений, чтобы обеспечить им должную защиту, например, разрешение работать дистанционно, а не в офисе.

«Нужно брать ответственность за себя и своих «уязвимых» любимых. Мои уязвимые члены семьи и друзья не ожидают, что общество будет вечно жить с обязательными правилами и ограничениями, чтобы они были под защитой. Желать нормальности — это не эгоизм и не невнимательность к окружающим», — написала @Ive 3 _sons.

Philafrenzy В супермаркетах введены ранние часы покупок для пожилых и уязвимых

«Мне бы просто хотелось немного больше понимания от окружающих, что мы все находимся в разных ситуациях. Я понимаю, что многие хотят продолжать жить, и в этом нет никакой проблемы», — прокомментировал @Stuart_JSmith.

«Хорошо сказано. Я понимаю, что ковид никуда не исчезнет. Немного больше понимания сильно поможет, я не хочу, чтобы незнакомые люди говорили мне не носить маску, потому что мой иммунитет намного ниже, чем у нормального человека, потому что у меня рак крови. Это не должно кого-либо касаться», — рассказал @clfoxy1.

Некоторые пользователи верят в то, что скоро врачи согласятся с мнением правительства, и подтвердят, что пандемия закончилась.

«Я думаю наука согласна с правительством, но мы посмотрим», — написал @CornhillGlen.

Ряд пользователей рассказал, что они боятся отмены всех ограничений, даже будучи вакцинированными, потому что они не уверены в вакцине.

«Я только что поставила четвертую дозу вакцины, то есть второй раз ревакцинировалась. Я так ждала, когда смогу выйти из дома после двух лет изоляции. Как я это теперь смогу сделать, зная, что люди с положительным результатом ПЦР-теста не обязаны изолироваться? Я не знаю, достаточно хорошо ли моя иммунная система отреагировала на все вакцинации», — объяснила @Elisabe88429520.

Victuallers Вакцинация в Великобритании

Среди противников отмены всех ограничений есть те, кто считает, что пандемия еще не закончилась, потому что большое количество людей все еще болеют и заражаются ежедневно.

«Да, я был бы обеспокоен, потому что это два совершенно разных мира, завершение пандемии с политической точки зрения и с медицинской точки зрения», — прокомментировал @HuttonMan.

«Covid все еще распространен. Люди должны переживать», — считает @CanaryFlatline.

Ряд пользователей отметил, что они продолжат носить маску и изолироваться при подтвержденном диагнозе, потому что они заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих.

«Я все еще продолжу носить маску», — написал @Kevinfr9.

«Никаких проблем. Я продолжу носить маски, они полезные, они могут защитить даже от обычной простуды», — прокомментировал @rosegift21.

«Я оставлю маску. Она прячет три моих подбородка», — добавила @seasiderlinda1.

Часть пользователей верит в вакцины и считает, что они действительно помогут, а СМИ и пользователи соцсетей придумывают истории о том, что они неэффективны и мир все еще в опасности.

«Глубоко вдохните и успокойтесь. Если вы вакцинировались и даже ревакцинировались, разве уже не пора прекратить волноваться? Она же работает?» — написал @McconnachieEuan.

«Выключите новости и соцсети, вы будете удивлены, насколько проще вам станет», — прокомментировал @Jonodavidwood.