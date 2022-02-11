Переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершены без ощутимых результатов. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе брифинга по итогам переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января… Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — приводит слова Козака РИА Новости.

Итоги встречи в «нормандском формате» обсудили в украинском телеграм-канале «Панченко», а также в YouTube-канале украинского издания «Страна».

«Результат переговоров в Берлине: мира не будет. Обострение на Донбассе нельзя исключать. К сожалению», — написала автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

Government.ru Дмитрий Козак

«Просто надо не в Берлин ездить договариваться, а на Донбасс. Американцы говорят, что война будет, значит будет. Не зря же они вам, индейцам, столько оружия привезли и продолжают, кстати, везти. От Зе (Зеленского — М. Р.) ничего не зависит, он как был клоуном, так им и остался… Не ему решать по поводу войны. Жалко Украину, жалко, что не нашлось человека, который все это остановил бы. Может быть, когда-нибудь такой человек появится, и уж он-то точно войдёт в историю», — написал Sasha.

«Судя из всего услышанного, увиденного и настроя, Украине мир не нужен…» — добавила Ната.

«Не пойму, кто-то другого ожидал от этой обезьяны по кличке Ермак?» — недоумевает Олег Б.

«Значит, будет принуждение к миру», — отметил «Всё в кучу».

«Надо разворачивать дискуссию так: исполнение Минских соглашений — это целостность Украины, неисполнение Минских соглашений — это признание на мировом уровне независимости Донбасса для предотвращения войны», — отметил Garry M.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Кто ж откажется от войны? Украинской власти война выгодна, потому они саботируют любые возможности договориться. А Донбасс им, наоборот, не нужен, они даже подконтрольные территории лишили избирательного права», — отметил Иван И.

«Что-что? Война и потом опять Минск-3», — добавил Вася К.

«Субъективно. По итогам переговоров [Дмитрий] Козак выглядел мрачным и расстроенным. [Андрей] Ермак аж прямо сиял и лыбился… Украина явно довольна тем, что произошло, т. е. тем, что не произошло ничего и всё остаётся как раньше. А это значит — война, смерти, разрушения и так далее», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

Читайте также: Сеть: «Начинать волноваться?» — США призвали американцев покинуть Украину