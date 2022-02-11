Мирослава Романенко, 11 февраля 2022, 11:38 — REGNUM Госдепартамент США 10 февраля рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно покинуть эту страну. Немедленно покинуть Украину также призвал граждан США американский президент Джозеф Байден.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Панченко» и «Наглый». Многих призыв, адресованный к гражданам США, заставил задуматься…
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«Желательно навсегда», — призвал Руслан.
«Это тревожно. Есть мнение, что Европа выходит из подчинения. Наглосаксам нужна заваруха», — отреагировал Дмитрий М.
«А если толкнуть украинцев, то и не жалко. Так понимать? Хотя это было видно с самого начала, — пытались раздуть конфликт, стоя в стороне и создавая информационную оболочку, что это Россия начала, а они за мир во всем мире», — добавил Dmitro V.
«Что-то американцы затеять решили нехорошее», — пишет Fury X.
«Интересно, что дальше? Украину силовым методом начнут принуждать выполнять Минск-2, попутно для вида вводя «жёсткие санкции» против России? Не исключено», — задумался Константин П.
«Бред какой-то! Так что, украинцам оборачиваться белой простыней и ползти на кладбище?» — недоумевает Julia K.
«Будет ужасно, если из-за клоунов начнётся реальная война», — отреагировал P.M.
«Готовят Украину нападать, а сами — тикать (бежать — М. Р.)», — прокомментировал Vitaliy.
«Летите, голуби, летите», — добавил Александр.
«Соросня на выход?» — поинтересовалась Мила.
«Только пусть навсегда улетают. Навсегда!!! Без этих провокаторов будет спокойно!!!» — отметил Димон.
«Все депутаты улетят», — иронизирует Patrick, указывая на то, что украинские политики имеют не только лишь гражданство Украины.
«Почалось (началось — М. Р.)? Уже нужно брать винтовку и в окно поглядывать? Або тикать (или бежать — М. Р.)?» — иронизирует Влад.
«С такими «друзьями» и врагов не надо», — отреагировал rus1an.
«Алё, гараж!!! Давайте заканчивайте с этим… У нас сезон скоро начинается!!! Нам отдыхающие нужны, а не партизаны!!!» — призвал Z (А).
«Накачивают оружием… устроят войну… А сами наблюдать будут», — пишет Lty.
«Очередное нагнетание или начинать волноваться?» — поинтересовался Антон.
«Что-то в последнее время… [американцы] часто бегают. Пусть соросятню свою заберут для начала», — подытожил Vfrost.