Министерство внутренней безопасности (DHS) США планирует предотвратить запланированную демонстрацию дальнобойщиков, перехватив данные о создании автоколонны на одном из американских шоссе в поддержку протестов канадских дальнобойщиков против приказа о вакцинации от коронавируса. Представители DHS отслеживают сообщения о потенциальных колоннах, которые пройдут в нескольких городах США. При этом ничто не указывает на то, что демонстрация будет носить насильственный или агрессивный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Отметим, что 29 января канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

(сс) Stepan Сторонники приветствуют протестующих

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Речь идет о свободе! DHS уже работает над тем, чтобы запугать дальнобойщиков и всех, кто их поддерживает. Я планирую быть там! Привезу припасы! Следите за контрпротестующими. Именно они принесут насилие на протест. Канадцы сделали великое дело, начав это всемирное движение. США опоздали на вечеринку!» — восклицает ohzhit.

«Реальный страх DHS заключается не в том, что дальнобойщики создадут хаос, а в том, что они создадут политическую проблему для политиков, находящихся у власти», — пишет cootiegiver.

«Даже американские СМИ называют забастовку дальнобойщиков в Канаде мятежом. А я думал, что демократы выступают за свободу слова», — отмечает CMDRViperMetcalf, USN.

«Трудолюбивые канадцы и американцы пользуются своей свободой слова», — комментирует live2hikefishbike.

«В настоящее время у нас проблемы с цепочкой поставок, потому что бюрократы продолжают принимать неправильные решения. Я служил своей стране, чтобы защитить наш образ жизни, я буду спокойно служить снова и поддерживать водителей грузовиков, терпя неудобства, чтобы снова добиться восстановления наших гражданских свобод от вышедшего из-под контроля правительства. Храни Господь дальнобойщиков, которые будут бороться за то, что правильно, мирным, но эффективным способом», — поддерживает onemadvet351.

MJ Preston Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада

«Я владею небольшой автотранспортной компанией, и приказ о вакцинации — это только верхушка айсберга. Постоянные нефинансируемые приказы, чрезмерное налогообложение и другие проблемы. Большинство людей не понимают, что всё, что покупается, в какой-то момент побывало в грузовике, прежде чем попасть к вам. Во время карантина мы, водители, были лишены практически всех услуг (ресторанов, душевых и т.д.) на дороге. Да, в современных грузовиках удобно, но они всё еще меньше, чем тюремная камера», — делится rainman490.

«Я также владею небольшой автотранспортной компанией… дальнобойщики не склонны к насилию, а колонна означает только то, что им есть что сказать, они, как правило, очень патриотичные люди, которые тяжело работают, чтобы снабжать эту страну. К сожалению, они получают очень мало уважения за то, что они делают, а правительство облагает нас налогами снова и снова, загромождает нас большим количеством правил, чем мы когда-либо могли знать, и, честно говоря, все должны быть рады, что грузовики вообще передвигаются, учитывая цены на топливо, страховку, запчасти, шины и т.д. Тарифы выросли на 20%, а наши расходы — на 60−80%», — рассказывает USANeedsFacts&CommonSense.

«Стойте на своем. Не позволяйте им запугивать вас. Помните, вы — большинство. Правительство и его гестаповские головорезы — это большинство на периферии. Если конвой доберется до Канзас-Сити, я доставлю бензин и еду, всё, что смогу сделать, чтобы помочь», — отвечает libsaretheenemy637.

«Американцам давно пора что-то предпринять. Маски и обязательные прививки не остановили распространение коронавируса», — отмечает roadsterred3.

(сс) Elvert Barnes Люди в масках в Балтиморе, США

«Недавно завершенное исследование Университета Джона Хопкинса показало, что маски и карантин ничего не дали, кроме разрушения экономики США, роста наркомании и самоубийств», — напоминает rixxo.

Напомним, что ведение карантина в 2020 году во время первой волны коронавируса снизило смертность от COVID-19 в США и Европе всего на 0,2%, согласно результатам метаанализа нескольких исследований, проведенных Университетом Джонса Хопкинса.