Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Вашингтон пытается надавить на Москву, используя для этого накачку Украины вооружением в качестве «шантажа и прессинга», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 февраля в социальной сети Facebook.

Югасов Владимир ИА REGNUM МИД Российской Федерации

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«Поставляют вооружение, чтобы ни в коем случае на Украине не случилось деэскалации. В планах у США только одна эскалация с перспективой перерасти в крупномасштабные столкновения с российскими войсками. Чужими руками, конечно», — пишет Николай А.

Многие пользователи пришли к выводу, что США действительно пытаются оказать давление на Россию, угрожая ей вооружённым нападением со стороны обезумевшей Украины. Другие же уверены, что таким образом Вашингтон объясняет всем необходимость списать неликвидное вооружение.

«Чермет сплавляют, утилизировать не надо, да ещё и деньжонок с лохов снимут. Какой там шантаж? Это просто бизнес», — считает Слава И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад стремится воодушевить украинских военных на самоубийственный бросок в сторону Российской Федерации.

«Америка и Великобритания пичкают Украину оружием, чтобы у украинских военных сложилось ощущение, что за их спинами стоит НАТО, которое в случае чего обязательно подставит своё плечо. Вот только развод для лохов заключается в том, что никакого плеча не окажется. Когда украинские военные побегут в обратном от России направлении, то окажется, что прибегут они уже в Венгрию, Польшу, Словакию или Румынию. И это ещё при том условии, что белорусы откажут себе в удовольствии прибрать к рукам украинские территории», — написал Валерий Г.

Addicted04 Страны — члены НАТО

Часть людей полагает, что Украина вправе получать вооружение от кого угодно и никто ей в данном вопросе не указ.

«Украина — независимая страна, она может покупать оружие, где угодно. Какой же тут шантаж?» — задаётся вопросом Todor S.

Ряд пользователей указывает на то, что неважно кто и что поставляет на Украину, важно то, как Киев воспользуется данным вооружением и не станет ли для него это большой-большой ошибкой.

«На самом деле шантаж из подобных поставок вооружения достаточно слабый. Ну поставили они там боеприпасов и снарядов. А что толку, если прилетит пара российских гиперзвуковых ракет по месту отдачи приказаний ВСУ и на том война закончится? Нынче войны ведутся далеко не такими привычными способами, как, к примеру, 30 лет назад. Всё намного быстрее будет происходить. Ведь война будет не с африканским племенем, а с высокоразвитой в технологическом плане державой», — отметил Александр О.

U.S. Army Europe ВСУ

Отдельные комментаторы убеждены, что агрессия Украины вскоре произойдёт и всё указывает на то, что у России нет никаких иных возможностей, кроме как по достоинству встретить своего врага, который ещё недавно был братом.

«Всё идёт к войне. Увы. Как бы наши дипломаты ни старались, как бы наши либеральные, прозападные политики не пытались обняться с американцами, всё равно нас хотят поставить в угол», — пишет Николай П.

Напомним, 9 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам о том, что Вашингтон пытается надавить на Москву, используя для этого накачку Украины вооружением в качестве «шантажа и прессинга».