Информация, согласно которой причиной переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, вызвала бурную реакцию интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 10 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Достали эти политиканы крутить и вертеть козни против России за занавесом. Уже карьеру молодого таланта готовы угробить, потому как их же спортсмены не умеют так выступать, как наши. И ничего им победить не помогает. Тьфу, позорище!» — пишет Kaloyan Y.

Многие пользователи были вне себя от поведения контролирующих структур на Олимпиаде, которые решили устроить психологическую атаку на российских спортсменов.

«Вот ведь подонки! Выбрали целью своей атаки самую перспективную и молодую девочку, у которой запросто может сдать психика в индивидуальной программе. Вполне могут до конца ОИ отстранить её от выступления и через месяц сказать, что всё у неё нормально. Но поезд же уже будет далеко, а дело сделано! В гимнастике отобрали 100% медаль, теперь тут пытаются дорожку своим проложить!» — подозревает Лала Я.

Luu Камила Валиева

Некоторые комментаторы отмечают, что информация, согласно которой никакой допинг Валиева не принимала, вскрылась тут же, но это не помешало олимпийскому комитету устроить скандал на ровном месте вокруг российских спортсменов.

«Лекарство, как оказалось, не повышает ни выносливость, ни силу. Да и найдено было в декабрьской пробе. Мизерное количество. На несовершеннолетних эти наезды не распространяются. Но нервы потерпят всем. Машу Шарапову облили грязью, запретили выступать, а потом оказалось, что мельдоний — не допинг. Помним, плавали», — отмечает Vera Z.

Часть людей полагает, что желание организаторов выбить первые места для американских спортсменов и легло в основу данного скандала.

«Зависть к русским спортсменам уже переходит все границы! Снова состряпали фальсификацию, чтобы прицепится к нашим спортсменам!» — поделилась своим мнением Инна И.

«С начала игр США болтается где-то в районе десятого места в медальном зачёте. Вот кто-то решил подсуетиться и натянуть на гегемона подобие лица», — считает Вечно З.

Ряд пользователей указывает на то, что под всем этим давлением выяснилось, что российские спортивные чиновники, по сути, бросают наших спортсменов на растерзание.

Arsengeodakov Здание ОКР на Лужнецкой набережной

«Ну, это уже совсем фантастика, это откровенная фальсификация! Они хотят снять её с соревнований? Они хотят поставить палки в колёса российским спортсменам? На ровном месте! Это же абсолютное безобразие! А знаете, почему всё это происходит? Потому что американцы заняли второе место! Потому что Валиева на десять голов выше их всех и никакой допинг ей для этого не нужен! И если у нас отберут золото и вручат американцам, то весь мир увидит эту подлую подтасовку? До каких пор мы будем всё это терпеть?!» — задаётся вопросом Екатерина Р.

Напомним, 9 февраля портал Inside the Games опубликовал материал, согласно которому причиной переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Отмечается, что в отношении спортсменов, не достигших 16 лет на момент нарушения антидопинговых правил, нельзя выносить обвинительные заключения.